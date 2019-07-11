ФСБ провела обыски в администрации Колпинского района Петербурга — видео

, 20:45 Эфирная новость 149

Чиновников подозревают в сговоре и недобросовестной конкуренции.

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Фото, видео : РИА Новости / Евгений Биятов, Пятый канал

Сегодня весь день сотрудники ФСБ проводили обыски в администрации Колпинского района Петербурга.

В Северной столице раскрыли преступную схему наживы на детях и пациентах больниц. Чиновников, юристов и предпринимателей подозревают в сговоре и недобросовестной конкуренции.

Выгодные контракты на обеды для детсадов и больниц местная администрация отдавала «своим людям». В результате заинтересованные стороны получили доход более чем 450 миллионов рублей. Это при том, что годовой бюджет всего Колпино — 500 миллионов. При этом комментарии, которые мы смогли получить от чиновников, звучат довольно цинично.

«Все дети у нас и в школах и все пациенты в заведениях здравоохранения питаются. Никто не умирал, никто не жаловался на то, что кого-то не кормили», — заявила начальник отдела информации, массовой коммуникации и молодежной политики Колпино Надежда Осипова.

Возбуждено уголовное дело по редкой статье — «Ограничение конкуренции». Решается вопрос о задержании подозреваемых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что замглавы Пенсионного фонда России задержан по подозрению в коррупции.

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