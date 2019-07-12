Гороскоп на 12 июля: Девы, вас ожидает приключение!

Кристина Асмус рассказала, как ей занесли заразу на съемках Что нужно, чтобы ваши творческие планы осуществлялись? Что вдохновляет вас? Рыбы, новые способы работать с вашей музой находятся в реализации вашей стратегии развития. Дева, Вселенная общается с вами через знаки, символы и сны. Обратитесь к толкователям, которые помогут вам начать новое приключение в том, что касается вашей карьеры. Близнецы, ваши единомышленники рядом с вами. Поднимите кубок добра за тех, кто постоянно появляются рядом с вами, несмотря на их собственную драму.

Овен — гороскоп на сегодня, 12 июля

Овен, вы — великолепны! Вы полны любви и света. Пробудитесь к своей внутренней силе. На чем вас просят сосредоточиться: страхи и сомнения мешают вам захватить мир.

Коуч и писатель Робин Шарма считает, чтобы вдохновить вас сделать то, от чего вы уклонялись, нужно понять, что «все создано дважды. Сначала в уме, а потом в реальности». Не стесняйтесь! Визуализируйте свои мечты и у вас все получится!

Космический совет: вспомните о своей природной и мистической силе.

Телец — гороскоп на сегодня, 12 июля

Есть причина, по которой вы находитесь там, где вы находитесь сегодня, и вы не попали туда, куда хотели и притянули за собой других. То, к чему призывает эта неделя: «бизнес с сердцем».

Проявляйте доброту и сострадание со своими коллегами так же, как со своими друзьями. Постарайтесь создать подлинные связи и понять, откуда они берутся. В конце концов, мы все хотим, чтобы нас видели и слышали.

Космический совет: будьте толерантны к своим коллегам.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 12 июля

«Тайна человеческого существования заключается не только в том, чтобы остаться в живых, но и в том, чтобы найти что-то, ради чего можно жить», — сказал Федор Михайлович Достоевский.

Вселенная вдохновит вас мужественно следовать своим жизненным путем. Мир готов к вашей будущей атмосфере.

Космический совет: не бойтесь делать вещи по-другому.

Рак — гороскоп на сегодня, 12 июля

Необходимо перестроиться на своем пути, Рак. Напомните себе, почему вы начали это путешествие в первую очередь. Воссоединение со своими первоначальными планами может быть секретом для повышения ваших успехов и поднятия вашей работы на новый уровень.

Помните, что таинственные силы работают с вами, чтобы создать лучшую жизнь. Писательница Эстер Хикс напоминает вам о силе провидения: «Видите их, визуализируйте их, и ожидайте их — и они будут».

Космический совет: таинственные силы работают с вами, чтобы создать вашу лучшую жизнь.

Лев — гороскоп на сегодня, 12 июля

Это не ваша ситуация, Лев! Она не может разрешиться самостоятельно и немедленно. Поэтому не позволяйте мелким пересудам удерживать вас от того, что вы здесь делаете.

Помните, что нахождение на «правильной стороне» нужных людей окажется полезным для вашей карьеры.

Космический совет: если вы решите поиграть в Дзен Мастера, это для вашего же блага.

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Дева — гороскоп на сегодня, 12 июля

Посредственность легка. Жизнь великого человека, с другой стороны, требует безумного мужества. Жизнь предлагает вам шанс направиться к своей мечте. Реальный вопрос в том, готовы ли вы к этому?

Пусть Теодор Рузвельт пробудит вас к вашему высочайшему потенциалу: «Шанс предоставляется человеку, который на самом деле находится на арене, чье лицо испорчено пылью, потом и кровью; кто доблестно борется; кто ошибается, кто снова и снова терпит неудачу, потому что нет усилий без ошибок и недостатков», — однажды написал он.

Космический совет: вы были рождены, чтобы жить великой жизнью. Хватит довольствоваться малым.

Весы — гороскоп на сегодня, 12 июля

Делайте каждый шаг осознанно. Особенно, потому что на данный момент путь не ясен. Что ваше сердце говорит вам, Весы?

Вас окружают люди, которые присматривают за вами так же, как они сами? Помните, что ваше время и энергия — ваши самые ценные ресурсы.

Космический совет: будьте ответственны перед выбором, который вы делаете в данный момент.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 12 июля

Гуру мотиваций Абрахам Хикс, вдохновляет вас, дорогой Скорпион: «Придавайте все свое внимание хорошему самочувствию». То, что ваша душа хочет — это, чтобы вы обратились к ребенку внутри себя и наслаждались каждым мгновением.

Составьте список материальных и нематериальных вещей, которые приносят вам радость. Если кто-то сказал, что гоняться за радугой — это плохо, он понятия не имеет, о чем говорит.

Космический совет: обратитесь к ребенку внутри себя.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 12 июля

Если бы вы могли выбрать какое-нибудь место в мире для жизни, что бы это было? Вы видите себя хипстером на холмах или королевой большого города? Закройте глаза и визуализируйте.

Установление ясных намерений может стать ключом к продвижению вперед и созданию пространства для чудес в вашей жизни. Таким образом, сегодня наступает момент прорыва в карьере — ощущение завершения значительного цикла.

Космический совет: установите ясные намерения в своей жизни.

Козерог — гороскоп на сегодня, 12 июля

«Успех не случаен. Это тяжелая работа, упорство, обучение, учеба, жертва и, самое главное, любовь к тому, что вы делаете или учитесь делать», — сказал великий Пеле. Козерог, если вы не поймете своих целей, что будет? Вселенная считает, что вам пора уже отпраздновать большой успех в своей жизни огромным пиром. Космический совет: определитесь со своими целями и поймите, что одного успеха вы уже достигли. Что дальше?

Водолей — гороскоп на сегодня, 12 июля

«Приложите сознательное усилие, чтобы окружить себя позитивными, питающими и вдохновляющими людьми. Людьми, которые верят в вас и побуждают вас идти за своими мечтами и приветствовать ваши победы». Это цитата мотиватора Джека Кэнфилда, которая точно описывает ваше положение в данный момент.

Водолей, продолжайте творить магию вместе со своей командой. Вы вдохновляете друг друга, чтобы быть лучшей версией себя — каждый день.

Космический совет: продолжайте творить магию вместе со своей командой.

Рыбы — гороскоп сегодня, 12 июля

Некоторые могут думать о вас как о холодном человеке и потворщике. Другие могут даже назвать вас плохим парнем в квартале. Продолжайте делать то, что правильно для вас, если вы никому не причиняете вреда намеренно.

Подслушано на космической конференции: есть причина, по которой ваша голова находится выше вашего сердца. Для некоторых из вас это может быть время планирования, выработки стратегии, разработки новой модели и развития бизнеса.

Космический совет: не позволяйте людям стыдить вас за то, что вы выбрали разум, а не сердце.

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