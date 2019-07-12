Фото: Меладзе в образе индейца оседлал льва

Валерий Меладзе поделился забавным снимком из отпуска во Франции, где он отдыхает со всей семьей, пишет Teleprogramma.pro.

Звезда отечественной эстрады предстал перед фоловерами в Instagram в индейском венце из перьев и верхом на каменном льве.

@meladzevalerian

«Это была славная охота!!! Змий неистово сопротивлялся, но был побежден. А на утро пришло чувство неудобства и головная боль», — иронично подписал фотографию Меладзе.

Подписчики Валерия и оценили его юмор и образ музыканта.

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«Как это здорово, что ничто человеческое Вам не чуждо. Для Ваших поклонников Вы небожитель и любимый артист»;

«Вы неповторимый юморист»;

«Эталон мужества!!! — кому-то повезло, сказочно! 😂»;

«Ах, валерий! хи-хи! какой негодяй! острослов! кудесник!»;

«Это, видимо, было мощное зелье🔥😂»;

«Классно с женой отдыхают. Удачи Вам!»

К слову, головной убор индейцев на французском рынке купила супруга Меладзе Альбина Джанабаева. Экс-солистка «ВИА Гра» ранее похвасталась необычным приобретением на своей странице.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 10 Июл 2019 в 2:28 PDT

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