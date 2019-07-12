Фото: Меладзе в образе индейца оседлал льва

Валерий Меладзе поделился забавным снимком из отпуска во Франции, где он отдыхает со всей семьей, пишет Teleprogramma.pro.
Звезда отечественной эстрады предстал перед фоловерами в Instagram в индейском венце из перьев и верхом на каменном льве.
«Это была славная охота!!! Змий неистово сопротивлялся, но был побежден. А на утро пришло чувство неудобства и головная боль», — иронично подписал фотографию Меладзе.
Подписчики Валерия и оценили его юмор и образ музыканта.
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«Как это здорово, что ничто человеческое Вам не чуждо. Для Ваших поклонников Вы небожитель и любимый артист»;
«Вы неповторимый юморист»;
«Эталон мужества!!! — кому-то повезло, сказочно! 😂»;
«Ах, валерий! хи-хи! какой негодяй! острослов! кудесник!»;
«Это, видимо, было мощное зелье🔥😂»;
«Классно с женой отдыхают. Удачи Вам!»
К слову, головной убор индейцев на французском рынке купила супруга Меладзе Альбина Джанабаева. Экс-солистка «ВИА Гра» ранее похвасталась необычным приобретением на своей странице.
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