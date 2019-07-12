Тихое место: Многоквартирный дом сделали из бывшего морга в Кировской области

, 10:49 Эфирная новость 88

Риелторы пытаются продать квартиры в бывшей покойницкой, уговаривая потенциальных покупателей отбросить суеверия.

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Фото, видео : РИА Новости / Артур Лебедев

А жители небольшого поселка в Кировской области испытали неподдельный ужас — заброшенный больничный морг словно восстал из мертвых.

В погоне за прибылью местные предприниматели явно заключили сделку с дьяволом, не иначе. Здание выкупили частные лица и решили воскресить стены. Вместо покойницкой теперь здесь жилой многоквартирный дом. Риелторы уговаривают потенциальных покупателей — отбросить суеверия.

Много ли желающих поселиться в доме с привидениями выяснял Сергей Лесков. Подробности в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другой леденящей кровь истории, связанной с бизнесом на покойниках. В Ленинградской области разборки представителей конкурирующих фирм ритуальных услуг закончились стрельбой во время похорон.

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Тихое место: Многоквартирный дом сделали из бывшего морга в Кировской области

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