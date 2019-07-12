Гроб как таран: разборки ритуальщиков закончились стрельбой во время похорон

Шокирующая история произошла в Ленинградской области. Участникам похоронной процессии пришлось использовать гроб как таран, чтобы попасть на кладбище. Охранники погоста пытались не пропустить родственников на территорию. Дошло даже до стрельбы. Дмитрий Акимов с очередным эпизодом триллера о дележке денег в сфере кладбищенских услуг.

Драка и стрельба прямо во время траурной церемонии. Одни гробом пробивают дорогу к погосту. Другие — стоят насмерть и никого не пускают.

Все происходящее зафиксировала камера наблюдения — вот машину частной похоронной компании муниципалы не пускают на территорию кладбища. Тогда частники берут гроб и им прокладывают себе путь. Охрана начинает стрелять. Мать умершей, пожилая блокадница, хватается за сердце.

Кузьмоловское кладбище — место не простое, здесь похоронены многие авторитетные бизнесмены девяностых, тогда же, в девяностых здесь появилась частная компания, которая четверть века и занималась погребением. Два года назад сюда пришли другие власти — муниципальные.

Обе стороны ссылаются на решение арбитражного суда. Где написано, что дело необходимо направить на новое рассмотрение. Впрочем, в этом же документе сказано, что похоронными делами должны заниматься органы местного самоуправления. Обе стороны обещают стоять до конца, деньги на кону — огромные.

«К сожалению, со следующим захоронением будет ровно так же», — заявил заместитель директора МКО «Специализированная служба погребения и похоронного дела» Юрий Спицын.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестра умершей женщины, которую с боем пытались похоронить на Кузьмоловском кладбище намерена написать заявление в прокуратуру.