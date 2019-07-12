Тарзан поддержал поступок Наташи Королевой, когда та опубликовала в Instagram обнаженное його-фото. Сергей Глушко сделал коллаж, где он якобы подсматривает за своей супругой на балконе. На снимке певица совершенно без одежды выполняет стойку на голове. Артистка позирует к камере спиной, поэтому в кадре видны только ее спина и ягодицы.
Поклонники пришли в восторг от поступка Сергея Глушко. Фолловеров впечатлило, как мужчина поддержал свою супругу.
«Вот это понимаю — муж и жена одна сатана! Молодец, топишь за свою женщину»;
«Молодец, Серега, поддержал жену, это дорогого стоит!»
«Вы оба прямо крутые! Балдею от вас и хочу такой же сумасшедшей любви в ваши годы», — пишут подписчики.
«Подбросить еще дровишек?» Лобода никак не может отойти от «скандала» с йогиней
Однако некоторых комментаторов не устроило, что они должны любоваться чьей-то обнаженной женой в своей ленте. Ретроградов взбесило, что медийная персона 40+ может позволить себе подобные провокации.
«Эта поза хороша для кого угодно, но не для звезды нашей юности — Наташи Королевой. Мне не приятно смотреть на ее попу в таком виде!»
«И это заслуженная артистка России! С голой попой! Ну что это за поведение!»
«А почему мой ребенок должен на **** Королевой смотреть?!» — возмутились фолловеры Глушко.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полностью голая Наташа Королева повторила пост Лободы. Супруга Тарзана пошла на такой шаг, чтобы помирить певицу и йога-гуру из-за якобы украденной фотографии.