Тарзан поддержал поступок Наташи Королевой, когда та опубликовала в Instagram обнаженное його-фото. Сергей Глушко сделал коллаж, где он якобы подсматривает за своей супругой на балконе. На снимке певица совершенно без одежды выполняет стойку на голове. Артистка позирует к камере спиной, поэтому в кадре видны только ее спина и ягодицы.

«Как-то летом, на рассвете, заглянул в чужой балкон. Там смуглянка-киевлянка… Ну, вы знаете потом. Реальная история о том, как я познакомился со своей женой. Ты прекрасна, в одежде и без, в гриме и в отсутствии оного! Горжусь тобой и люблю! Вот уж точно — 45 — баба — ЙОГАдка опять!» — восхищается женой Тарзан.

Instagram @tarzan___official