«Что за поведение?!» Тарзан подглядывает за обнаженной Наташей Королевой — фото

, 12:45 Фото 1 282

Сергей Глушко решил поддержать супругу, опубликовавшую снимок «голой йоги».

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Фото, видео : Instagram @tarzan___official

Тарзан поддержал поступок Наташи Королевой, когда та опубликовала в Instagram обнаженное його-фото. Сергей Глушко сделал коллаж, где он якобы подсматривает за своей супругой на балконе. На снимке певица совершенно без одежды выполняет стойку на голове. Артистка позирует к камере спиной, поэтому в кадре видны только ее спина и ягодицы.

«Как-то летом, на рассвете, заглянул в чужой балкон. Там смуглянка-киевлянка… Ну, вы знаете потом. Реальная история о том, как я познакомился со своей женой. Ты прекрасна, в одежде и без, в гриме и в отсутствии оного! Горжусь тобой и люблю! Вот уж точно — 45 — баба — ЙОГАдка опять!» — восхищается женой Тарзан.

Instagram @tarzan___official

Поклонники пришли в восторг от поступка Сергея Глушко. Фолловеров впечатлило, как мужчина поддержал свою супругу.

«Вот это понимаю — муж и жена одна сатана! Молодец, топишь за свою женщину»;

«Молодец, Серега, поддержал жену, это дорогого стоит!»

«Вы оба прямо крутые! Балдею от вас и хочу такой же сумасшедшей любви в ваши годы», — пишут подписчики.

«Подбросить еще дровишек?» Лобода никак не может отойти от «скандала» с йогиней

Однако некоторых комментаторов не устроило, что они должны любоваться чьей-то обнаженной женой в своей ленте. Ретроградов взбесило, что медийная персона 40+ может позволить себе подобные провокации.

«Эта поза хороша для кого угодно, но не для звезды нашей юности — Наташи Королевой. Мне не приятно смотреть на ее попу в таком виде!»

«И это заслуженная артистка России! С голой попой! Ну что это за поведение!»

«А почему мой ребенок должен на **** Королевой смотреть?!» — возмутились фолловеры Глушко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полностью голая Наташа Королева повторила пост Лободы. Супруга Тарзана пошла на такой шаг, чтобы помирить певицу и йога-гуру из-за якобы украденной фотографии.

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