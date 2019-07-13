«Завидуйте!»: Ольга Орлова выложила пикантное видео с бородатым иностранцем

, 2:36 Видео 47

Экс-участница группы «Блестящие» поцеловала мужчину в губы и заставила поклонников поверить — у нее роман.

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Фото, видео : Instagram @olgaorlova1311

Ольга Орлова в Instagram поделилась с подписчиками новым видео. На кадрах девушка целует сначала в щеки, а потом в губы мужчину с бородой. Кавалер ведущей «Дома-2» плохо разговаривает по-русски. Поклонники тут же бросились поздравлять певицу с новым ухажером.

«Какие вы милые!» — написали фанаты.

Однако все иллюзии насчет нового романа звезды испарились, как только подписчики досмотрели видео до конца и прочитали подпись к публикации.

«Когда зашел „не очень“, а вышел „очень даже“», — заявила знаменитость.

Оказывается, Ольга Орлова расцеловала вовсе не возлюбленного, а своего стилиста. Звезда приехала в салон красоты, чтобы сделать новую стрижку и освежить цвет волос.

«Раз в месяц приезжаю и заставляю делать из чудовища красавицу!» — объяснилась экс-солистка «Блестящих».

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Поклонники начали уверять Ольгу Орлову, что она прекрасно выглядит. В комментариях певице оставили тонну комплиментов.

«Классно выглядите!»

«Цвет огонь!»

«Олечка, тебе так очень хорошо!» — утверждают фанаты.

Вдоволь наобнимавшись со своим стилистом, Ольга Орлова решила оставить послание хейтерам.

«А вы завидуйте!» — громко произнесла певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Орлова мечтает выйти замуж.

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