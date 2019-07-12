Леди Гага переехала жить в особняк Брэдли Купера?

, 23:53 161

Певица и актер сблизились на съемках фильма «Звезда родилась».

Фото : Instagram @ladygaga

Леди Гага и Брэдли Купер перестали скрывать свой роман. Практически сразу после того, как Ирина Шейк съехала из нью-йоркского особняка актера, туда перебралась его новая любовь, сообщает Teleprogramma.pro со ссылкой на источник, знакомый с артистами.

Пара уже затеяла ремонт в доме. Гага перевезла все свои наряды в новое жилище и уже начала заниматься интерьером дома. Брэдли Купер и Леди Гага уже всерьез задумываются о свадьбе и ребенке. У артистов, сблизившихся на съемках фильма «Звезда родилась», по-видимому далеко идущие планы. Они хотят, чтобы у дочери Купера от Ирины Шейк Леи появился брат или сестренка.

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Однако официально ни Леди Гага, ни Брэдли Купер пока не прокомментировали свои отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ирина Шейк и Брэдли Купер расходятся. Голливудский актер и русская модель долгое время считались самой красивой в зарубежном шоу-бизнесе.

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