Ольга Бузова в Instagram-аккаунте ответила на вопросы подписчиков о ее личной жизни. В ходе «интервью» раскрылись новые подробности отношений и развода певицы с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Бузова эмоционально и искренне ответила фанатам на вопрос — была ли она счастлива в браке?

«Очень. Я любила его больше жизни и хотела прожить всю жизнь!» — поделилась чувствами звезда.

Instagram @buzova86