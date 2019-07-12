«За что он так со мной?!» Бузова раскрыла подробности развода с Тарасовым — фото

, 22:08 Фото 179

Певица рассказала, что любила экс-супруга больше жизни.

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Фото, видео : Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 512

Ольга Бузова в Instagram-аккаунте ответила на вопросы подписчиков о ее личной жизни. В ходе «интервью» раскрылись новые подробности отношений и развода певицы с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Бузова эмоционально и искренне ответила фанатам на вопрос — была ли она счастлива в браке?

«Очень. Я любила его больше жизни и хотела прожить всю жизнь!» — поделилась чувствами звезда.

Instagram @buzova86

В ходе беседы с фолловерами, выяснились и другие подробности личной жизни Бузовой и Тарасова. Оказывается, звезда «Дома-2» до последнего верила — расставания не будет.

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«У нас ведь даже не было финального разговора. В ЗАГС я пришла не разводиться, я была уверена, что мы поговорим, и все наладится. Тогда я не знала про наличие другой женщины. До сих пор не понимаю, за что он так поступил со мной. После Димы я никого так и не смогла полюбить…» — рассказала звезда телестройки.

Певица поделилась с поклонниками — она еще длительное время переживала развод.

«Еще год я не понимала вообще, что произошло», — призналась знаменитость.

Из-за Тарасова Бузовой пришлось менять фамилию при официальной регистрации брака. Больше она на это не пойдет.

«Любовь проявляется не в смене фамилии», — заявляет певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты высмеяли потолстевшую Ольгу Бузову.

Тема:
Ольга Бузова 512
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