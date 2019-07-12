Ольга Бузова в Instagram-аккаунте ответила на вопросы подписчиков о ее личной жизни. В ходе «интервью» раскрылись новые подробности отношений и развода певицы с футболистом Дмитрием Тарасовым.
Бузова эмоционально и искренне ответила фанатам на вопрос — была ли она счастлива в браке?
«Очень. Я любила его больше жизни и хотела прожить всю жизнь!» — поделилась чувствами звезда.
В ходе беседы с фолловерами, выяснились и другие подробности личной жизни Бузовой и Тарасова. Оказывается, звезда «Дома-2» до последнего верила — расставания не будет.
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Певица поделилась с поклонниками — она еще длительное время переживала развод.
«Еще год я не понимала вообще, что произошло», — призналась знаменитость.
Из-за Тарасова Бузовой пришлось менять фамилию при официальной регистрации брака. Больше она на это не пойдет.
«Любовь проявляется не в смене фамилии», — заявляет певица.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты высмеяли потолстевшую Ольгу Бузову.