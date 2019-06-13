Ох уж эта Леди Гага! Почему Ирина Шейк и Брэдли Купер расходятся?

Ирина Шейк и американский актер, певец и режиссер Брэдли Купер разошлись в конце этой весны. Они прожили вместе больше четырех лет. Воспитывали дочь Лею и казались идеальной семьей! Что происходит в жизни звездной пары сейчас? Почему разговоры о расставании Шейк и Купер только набирают обороты? Из-за кого мог пошатнуться крепкий союз? И почему Шейк уже называют завидной невестой? Подробности — в сюжете программы Пятого канала «Светская хроника».

Ирина Шайхлисламова, так зовут супермодель в реальной жизни, родилась в Челябинской области, в семье шахтера, который умер от болезни легких, когда Ирине было всего 14 лет. Чтобы прокормить двух дочерей, ее матери приходилось работать в двух местах. Впервые девушку заметили в региональном модельном агентстве.

Светлана Клименко, руководитель модельного агентства: «Она из Еманжелинска переехала в Челябинск, и мы ей дали дорогу. У нас она выиграла конкурс, и мы ее нашли, потому что природные данные очень были хорошие. Ну, так-то наша, понятное дело; с помойки подобрали, пришла с губами, выведенными черным карандашом».

Ирина стала известна благодаря модельному скауту Гию Джикадзе, который также открыл Наталью Водянову. Он заметил Ирину на челябинском конкурсе красоты «Супермодель 2004». Так девушка оказалась в Европе, а затем в США.

В интервью Брэдли Купер признавался, что настоящая любовь к нему пришла, когда он впервые увидел Ирину. После рождения дочери бывший ловелас и вовсе стал домоседом.

«Отцовство позволяет мне впадать в детство без всякого осуждения. Я могу весь день играть в игрушки и не чувствовать себя странно. Или могу бесконечно смотреть мультфильмы и при этом не переживать, что впустую трачу свое время».

Отношения пары длились четыре года, но Шейк и Купер так и не узаконили их, несмотря на то, что воспитывают общую дочь. По одной из версий, Брэдли Купер приударил за леди Гагой. На кадрах с недавнего концерта певицы в Лас-Вегасе они с Брэдли крепко обнимаются, а затем поют дуэтом.

Леди Гага даже выложила на своей страничке в сети крупные планы, где они нежно смотрят друг другу в глаза.

Александр Филатов, профайлер: «Если бы эти реакции были настоящими, искренними, то они были бы более быстрыми, менее зажатыми и более естественными. И у Брэдли Купера, и у Леди Гаги, с точки зрения профайлера, данные эмоции считаются неестественными».

По другой версии, решающим в расставании Шейк и Брэдли стало разное отношение к публичности. Ирина была только за, чтобы их имена упоминались в глянцевых журналах. А Брэдли, напротив, не горел желанием распространяться о семейной жизни.

Пара пока никак не комментирует слухи о расставании. А полторы недели назад папарацци сняли Купера и Шейк мирно гуляющими вместе с дочкой Леей, которая сидела на плечах у отца.

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Тем временем таблоиды сообщают, что Ирина уже подключила к делу адвокатов, чтобы добиться единоличной опеки над дочерью. Кроме того, модель все чаще публикует откровенные снимки, без стеснения демонстрируя всем роскошную фигуру. Брэдли на фотографиях нет.

Звезды отечественной эстрады встали на защиту модели.

Авраам Руссо: «Ириночка наша хорошая. Ну, я не знаю, люди с ума сходят иногда. Он проснется, он вернется. Он хороший актер».

А светская львица Мария Погребняк уверена, расставание Шейк и Купера — всего лишь разыгранная история, которая должна подогреть интерес у публики к паре.

«Вы знаете, так как я жила в Европе, три года в Германии и четыре в Лондоне, я знаю, как там хорошо развит пиар. Поэтому я считаю, что это такая, достаточно пиар история, которая очень хорошо оплачивается».

При этом за рубежом отношения Шейк и Купера действительно активно обсуждают. Голливудский продюсер российского происхождения Денис Куликов считает, что Ирине не следует спешить расставаться с актером. Это может негативно сказаться на ее карьере. Купер, по мнению Куликова, находится в более выгодном положении.

«Если Брэдли и Ирина все же расстанутся, то я думаю, это никак не повлияет на карьеру Брэдли, потому что за последние несколько лет он накопил пару номинаций на премию „Оскар“. Ему, как актеру, легче, потому что с возрастом меняются персонажи, меняются какие-то герои, которых он играет, а супермоделью оставаться после 30 — это намного сложнее. Поэтому у Брэдли ситуация намного выгоднее, чем у Ирины».

Однако «российскую золушку» Шейк бедной точно не назовешь. По данным авторитетного финансового журнала, доходы супермодели составляют более миллиона долларов в год! Поэтому не только Купер может получить статус завидного жениха. Ирина — невеста «с приданым», одна точно не останется. Кто станет следующим претендентом на роль спутника Шейк, покажет время.

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