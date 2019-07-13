Министр обороны Турции и глава Пентагона обсудили поставку С-400

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В пятницу, 12 июля, состоялись телефонные переговоры Хулуси Акара и Марка Эспера.

Фото : Xinhua / www.globallookpress.com

Министр обороны Турции Хулуси Акар и исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер в ходе телефонного разговора в пятницу, 12 июля, обсудили поставку зенитных ракетных российских систем С-400 и обстановку в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявлении турецкого оборонного ведомства.

Во время беседы Акар отметил, что приобретение ракет было вынужденным шагом, поскольку в адрес страны «исходили угрозы с точки зрения воздушной обороны». При этом глава военного ведомства добавил, что покупка систем противовоздушной обороны не означает изменения стратегической позиции страны: Анкара по-прежнему предлагает создание рабочей группы по F-35 и рассматривает предложение Вашингтона по поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot.

В ходе переговоров была достигнута договоренность о том, что американская делегация на следующей неделе прибудет в Турцию для обсуждения создания зоны безопасности в Сирии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия начала поставку в Турцию зенитно-ракетных комплексов С-400.

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