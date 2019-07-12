Россия начала доставлять в Турцию зенитно-ракетные комплексы С-400

Россия начала поставку в Турцию зенитно-ракетных комплексов С-400 (ЗРК). Как сообщило турецкое министерство обороны, первые компоненты ЗРК доставлены самолетом на авиабазу под Анкарой в пятницу, 12 июля, остальные прибудут в ближайшие дни, пишет «Экономика сегодня».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, договор на поставку в 2020 году четырех дивизионов ЗРК С-400 «Триумф» был заключен между Россией и Турцией в 2017 году, однако позже сроки передачи комплексов были перенесены на середину 2019 года. Не допустить покупку Анкарой российских ЗРК до последнего пытался Вашингтон. США требовали от Анкары приобрести вместо С-400 американские системы ПВО Patriot и грозились расторгнуть контракт на поставку Турции новых истребителей F-35.