Россия начала доставлять в Турцию зенитно-ракетные комплексы С-400

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Первые комплектующие уже прибыли на авиабазу под Анкарой.

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Фото, видео : ТАСС/Невар Виталий, Пятый канал

Россия начала поставку в Турцию зенитно-ракетных комплексов С-400 (ЗРК). Как сообщило турецкое министерство обороны, первые компоненты ЗРК доставлены самолетом на авиабазу под Анкарой в пятницу, 12 июля, остальные прибудут в ближайшие дни, пишет «Экономика сегодня».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, договор на поставку в 2020 году четырех дивизионов ЗРК С-400 «Триумф» был заключен между Россией и Турцией в 2017 году, однако позже сроки передачи комплексов были перенесены на середину 2019 года. Не допустить покупку Анкарой российских ЗРК до последнего пытался Вашингтон. США требовали от Анкары приобрести вместо С-400 американские системы ПВО Patriot и грозились расторгнуть контракт на поставку Турции новых истребителей F-35.

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