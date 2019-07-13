«Красное просто отпад!»: Порошина сразила поклонников фото из «Орленка»

Актриса театра и кино Мария Порошина сразила своих поклонников снимком в красном платье. В своем Instagram она опубликовала несколько фотографий, сделанных в всероссийском детском центре «Орленок», где принимала участие в Фестивале визуальных искусств. Он расположен на Черном море в городе Туапсе.

«Спасибо, „Орленок“! Закрытие Фестиваля визуальных искусств. Несколько бесценных дней работы и отдыха с детьми в компании подруг-актрис зарядили хорошим настроением надолго», — написала Мария.

Instagram @poroshinamariyamikhaylovna

Из трех снимков внимание пользователей соцсети особенно привлек тот, на котором Порошина стоит на садовой аллее в длинном алом платье, подчеркивающим ее фигуру.

«Ах, эта женщина в красном, как Вы прекрасны!»

«Маша, вы богиня».

«Какой силуэт, волшебно!»

«Красное просто отпад! Вам очень идет».

«С ума сойти, до чего хороша!» — комментируют подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники Марии Порошиной заподозрили ее в тайном романе с Ярославом Бойко.