Ученые определили, у кого меньше шансов на брак

Ученые заявили, что недоношенные дети в будущем будут испытывать серьезные проблемы в личной жизни. Во взрослом возрасте таким людям сложнее создать семью и найти полового партнера.

В ходе исследования, психологи проанализировали поведение 4,4 миллиона людей. Об этом сообщает издание JAMA Network Open.

По мнению ученых, у людей которые родились раньше срока, шанс на создание семьи на 28% ниже, чем у тех, кто родился вовремя. При этом, недоношенные дети в будущем реже становятся родителями. У не вовремя рожденных шанс обрести ребенка на 22% ниже, чем у рожденных в срок.

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Исследователи утверждают — большинство недоношенных детей в зрелом возрасте имеют менее эффективные навыки общения.

«Ранее было установлено, что у рожденных раньше срока детей более низкий уровень межличностной активности, что мешает им справляться с социальными задачами, такими как поиск партнера» , —утверждает психолог Марина Гуларт де Мендонса.

Ученые призывают врачей, психологов, родственников и педагогов помогать недоношенным детям в навыках межличностного общения ради их успешной социализации и счастливого будущего.

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