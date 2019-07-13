Ученые определили, у кого меньше шансов на брак

, 14:22 197

Исследователи проанализировали поведение 4,4 миллиона людей.

Фото : ТАСС/Черкесск

Ученые заявили, что недоношенные дети в будущем будут испытывать серьезные проблемы в личной жизни. Во взрослом возрасте таким людям сложнее создать семью и найти полового партнера.

В ходе исследования, психологи проанализировали поведение 4,4 миллиона людей. Об этом сообщает издание JAMA Network Open.

По мнению ученых, у людей которые родились раньше срока, шанс на создание семьи на 28% ниже, чем у тех, кто родился вовремя. При этом, недоношенные дети в будущем реже становятся родителями. У не вовремя рожденных шанс обрести ребенка на 22% ниже, чем у рожденных в срок.

«Красное просто отпад!»: Порошина сразила поклонников фото из «Орленка»

Исследователи утверждают — большинство недоношенных детей в зрелом возрасте имеют менее эффективные навыки общения.

«Ранее было установлено, что у рожденных раньше срока детей более низкий уровень межличностной активности, что мешает им справляться с социальными задачами, такими как поиск партнера», —утверждает психолог Марина Гуларт де Мендонса.

Ученые призывают врачей, психологов, родственников и педагогов помогать недоношенным детям в навыках межличностного общения ради их успешной социализации и счастливого будущего.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые нашли главное отличие мозга убийцы и обычного человека.

Читайте также

+17° Днём +16°
Ночью +8°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Три знака Зодиака, которые смогут отравить жизнь любому

Последние новости

15:15
Прожиточный минимум трудящихся собираются повысить на 4,1%
14:55
Жена внука Пугачевой зажгла на загородной вечеринке — видео
14:40
В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина
14:22
Ученые определили, у кого меньше шансов на брак
14:07
Смертельная авария под Петербургом попала на видео
13:48
Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала «112 Украина»

Сейчас читают

«Имею право»: Ольга Серябкина занималась сексом в центре Москвы — видео
Виторган опубликовал провокационное фото Нино Нинидзе
Поклонники обсуждают архивный снимок большой семьи Пугачевой

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги