«Обе прекрасны»: Лариса Гузеева сравнила себя в молодости с дочерью

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева часто делится с подписчиками в Instagram семейными снимками. Недавно артистка опубликовала черно-белый коллаж из двух фотографий: себя в молодости и дочки Оли, которую она зовет Лелей.

«Дочки-матери♥️», — коротко подписала снимок артистка.

В комментариях поклонники отметили, что и дочка, и мама очень красивые, однако многие фолловеры сошлись на том, что Оля больше похожа на папу — ресторатора Игоря Бухарова, с которым актриса находится сейчас в браке.

«Обе красивые, но на этих фотографиях, разные»;

«Больше похожа на папу»;

«Дочка ваша, красавица, но копия папочкина!»

«Дочка очень красивая, но в вас есть что-то уникальное, чего нет у других»;

«Похожи. Но у дочки своя красота. Другая», — написали фолловеры.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал дочь Гузеевой снялась топлес с подругой. 19-летняя Ольга приняла участие в провокационной фотосессии для бренда нижнего белья.