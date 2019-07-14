Гороскоп на 14 июля: Скорпионы, ваш выход!

«Львица в деле»: Анна Плетнева взбудоражила поклонников постельной сценой Скорпион, только потому, что неделя была сложной, не значит, что выходных не должно быть! Сейчас идеальное время, чтобы есть, молиться, петь, танцевать и праздновать. Стрелец, что если ваш жизненный опыт способен повысить ценность чужой жизни? Не стесняйтесь делиться своим рассказом с теми, кто имеет значение. Близнецы, учитывая, что мы приближаемся к полнолунию, ожидается определенная степень эмоционального потрясения. Оставаться на земле — хороший способ стать свидетелем чего-то необычайного.



Овен — гороскоп на сегодня, 14 июля

Если вы чувствуете вдохновение в игре кошачьей леди, вам нужно винить только своих звезд. Что требует этот день: большая чашка какао и ваша любимая книга. Поменяйте Кафку на Экхарта Толле.

Учитывая ваше рефлексивное настроение, вам нужно что-то, что поможет вам проснуться и вырваться из своей трехмерной реальности. PS: все в порядке, можно и нужно отменить планы, чтобы порелаксировать в одиночестве.

Космический совет: большая чашка какао и ваша любимая книга.

Телец — гороскоп на сегодня, 14 июля

Оставайся скромным, Телец. Неважно, где вы находитесь в своей жизни, всегда есть чему поучиться. Этот этап вашей карьеры требует большей приверженности.

Вы обнаружите, что совершенство — не иллюзия. Быть следующим Стивом Джобсом? Да, не вопрос! Не бойтесь «запачкаться» в своих книгах. Получение правильного образования изменит игру для вас.

Космический совет: этот этап вашей карьеры требует большей приверженности.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 14 июля

Учитывая, что мы приближаемся к полнолунию, ожидается определенная степень эмоционального потрясения. Оставаться на земле — хороший способ стать свидетелем чего-то невероятного.

Не стоит недооценивать важность практики солнечного приветствия на открытом воздухе. Некоторые из вас могут столкнуться с несколькими вариантами выбора на данном этапе. Если ваше зрение затуманено, вы можете винить ретрограда.

Никаких поспешных решений, Близнецы. Потратьте время, необходимое для изучения этой ситуации.

Космический совет: Оставаться на земле — хороший способ стать свидетелем чего-то невероятного.

Рак — гороскоп на сегодня, 14 июля

Придерживайтесь проверенных людей, Рак. Сейчас не время для экспериментов. Вы обнаружите, что предоставление вашим клиентам именно того, о чем они просят, может быть секретом зарабатывания большего количества денег и продвижения в игре.

Но прежде чем приступить к Миссии Мира, взгляните в зеркало заднего вида. Сосредоточьтесь на том, что работало для вас в прошлом. Это знание поможет вам обновить ваш фирменный стиль.

Космический совет: сосредоточьтесь на том, что работало для вас в прошлом.

Лев — гороскоп на сегодня, 14 июля

Обратите внимание на то, что не получается. Метафорическая смерть того, что больше не служит вам, находится в анализе ситуации. Нужно понять, что сейчас необходимо устранить.

Осознайте важность принятия решений, которые соответствуют росту вашей души. Научитесь лавировать в период ветра перемен. Это серьезно облегчит вам переход к новому этапу вашей жизни.

Космический совет: будьте готовы переписать сценарий, особенно в сфере вашей карьеры и жизненного пути.

«Прекрасный растрепыш»: Константин Меладзе показал домашнюю Веру Брежневу

Дева — гороскоп на сегодня, 14 июля

Знание — это сила, Дева. Поймите важность получения знаний, которые поддерживают ваши карьерные цели. Для некоторых из вас, это время получения высшего образования или возвращения к своим книгам.

Но обучение происходит не только в классе. Клише, как оно есть. Пусть жизнь научит вас тому, что вам нужно знать. Найдите новые способы стимулировать себя интеллектуально. Почему бы не начать с хорошей книги?

Космический совет: обучение происходит как в классе, так и во внешнем мире.

Весы — гороскоп на сегодня, 14 июля

Что за жизнь без небольшого количества магии? Вселенная дает вам возможность найти подходящую команду для совместного созидания.

Если вы чему-то научились за эти годы, так это тому, что все одарены по-своему. Несколько обнадеживающих слов обещают пройти долгий путь. Научитесь признавать и уважать вклад членов вашей команды, и это изменит вашу игру.

Космический совет: признайте вклад членов вашей команды.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 14 июля

То, что неделя была сложной, не значит, что выходных не должно быть, Скорпион. Предстоящая полная луна — идеальный повод, чтобы собрать вместе ваших друзей.

Сейчас наилучшее время, чтобы есть, молиться, петь, танцевать и праздновать. Ищете менее социальный способ провести время со своими друзьями? Смойте печаль с бутылкой Шардоне.

Космический совет: Предстоящая полная луна — идеальный повод, чтобы собрать вместе ваших друзей.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 14 июля

Что, если ваш жизненный опыт способен помочь в жизни другого человека? Не стесняйтесь делиться своим рассказом с теми, кто имеет для вас значение. Есть причина, по которой рассказывание историй считалось формой исцеления в древних культурах.

Есть ли философия, которая обосновывает вас, или священное место, которое облегчает ваше беспокойное сердце? Обратитесь к ним.

Космический совет: время для того, чтобы поговорить по-душам.

Козерог — гороскоп на сегодня, 14 июля

Привет, победа, беги! Ваши откровения в этом путешествии: прошлые неудачи не влияют на вас. Во всяком случае, они помогли вам стать более более сильным. Некоторые из вас могут даже оказаться в поле зрения публики — то, что вам, вероятно, очень понравится. Просто помните, нужно оставаться скромным и следить за своими долгосрочными целями. Космический совет: ваши прошлые неудачи помогли вам стать более сильным.

Водолей — гороскоп на сегодня, 14 июля

Выходные? Невозможно быть в спокойствии, когда ваша миссия — захват мира! Продолжайте суетиться, зная, что вы будете вознаграждены плодами своего труда.

Для некоторых из вас это может быть время отработки своего ремесла. Всегда есть чему поучиться, не так ли? Оставайтесь скромным, Водолей.

Космический совет: у вас в выходные много дел.

Рыбы — гороскоп сегодня, 14 июля

История нашей жизни в конечном итоге определяется нашими решениями. Изучите варианты, которые перед вами, Рыбы. Вы можете сделать то, что подходит миру, или выбрать легкий путь.

На личном фронте соблюдайте баланс между головой и сердцем. Но вы не хотите, чтобы ваши чувства мешали принимать рациональные решения.

Космический совет: будьте голосом справедливости.

«Бог не Антошка!»: Россиянки атаковали в сети Леди Гагу, переехавшую к Куперу

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет всех представителей знаков зодиака на неделе с 8 по 14 июля.