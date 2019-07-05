Дочь Ларисы Гузеевой стала участницей эпатажной рекламной кампании нижнего белья, пишет Утро.ру.

19-летняя Ольга вместе с подругой Юлией Нефедовой снялась топлес, но в парике, перчатках и накладных носах.

«Ведьмы», — гласит лаконичная подпись на английском.

@Instagram @krovavaya___

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Провокационные снимки на странице дочери Гузеевой не редкость. Ранее Ольга для эффектного кадра залезала в фонтан, и фотографировалась нагишом. Творчество наследницы иногда «продвигает в массы» и именитая мать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Гузеева накинулась на хейтеров своей дочери. Кинозвезда в ультимативной форме велела недоброжелателям оставить в покое ее семью и даже пригрозила расправой.