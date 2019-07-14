Огромный трехметровый скат манта вынужден был обратиться к людям за помощью, чтобы они вытащили у него из глаза рыболовный крючок. Об этом сообщает издание The Sun.

Инцидент произошел у северо-западного побережья Австралии. Известно, что это животное регулярно появляется в этом районе. Местные жители даже прозвали его Веснушкой.

Подводный фотограф Джейк Уилтон, принявший участие в спасении ската, заявил, что тот подплыл к нему очень близко и подставил раненный глаз. Манта держалась неподвижно, пока Уилтон несколько раз нырял, пытаясь снять крючок, так как из оборудования для подводного плавания на нем была лишь маска.

Эксперты заявляют, что крючок был очень опасен для ската, которого еще называют морским дьяволом. Он мог получить заражение и попросту умереть.

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