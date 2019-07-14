Молящий о помощи морской дьявол покорил сети — видео

, 7:31 Видео 300

Трехметровый скат подплыл к людям, чтобы они убрали из его глаза рыболовный крючок.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Norbert Probst / www.globallookpress.com, YouTube @IRINA and IRINA KivKia

Огромный трехметровый скат манта вынужден был обратиться к людям за помощью, чтобы они вытащили у него из глаза рыболовный крючок. Об этом сообщает издание The Sun.

Инцидент произошел у северо-западного побережья Австралии. Известно, что это животное регулярно появляется в этом районе. Местные жители даже прозвали его Веснушкой.

Подводный фотограф Джейк Уилтон, принявший участие в спасении ската, заявил, что тот подплыл к нему очень близко и подставил раненный глаз. Манта держалась неподвижно, пока Уилтон несколько раз нырял, пытаясь снять крючок, так как из оборудования для подводного плавания на нем была лишь маска. 

Эксперты заявляют, что крючок был очень опасен для ската, которого еще называют морским дьяволом. Он мог получить заражение и попросту умереть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что медведица с медвежатами устроили забег в районом центре Мильково на Камчатке.

Читайте также

+13° Днём +19°
Ночью +8°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Гороскоп на 14 июля: Скорпионы, ваш выход!

Последние новости

7:58
На Украине предупредили о массовых задержаниях — видео
7:44
«Похожа на бабушку»: Фанаты обвинили Риз Уизерспун в излишней любви к фотошопу
7:31
Молящий о помощи морской дьявол покорил сети — видео
7:09
Фанаты пришли в восторг от фото Овечкина с голым торсом и Шубской в бикини
6:24
На штат Луизиана обрушился мощный ураган Барри
5:40
Мощный ливень с градом обрушился на Ростовскую область — видео

Сейчас читают

Гороскоп на 14 июля: Скорпионы, ваш выход!
Полнолуние 17 июля: что стоит делать, а от чего следует воздержаться
Красные труселя: Зеленский устроил заплыв в море с жителями Одессы

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги