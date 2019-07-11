Медведица с медвежатами устроили забег в районом центре Мильково на Камчатке

, 14:10 Эфирная новость 23

К счастью, во время променада диких животных люди не пострадали.

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Фото, видео : ТАСС/Lino Mirgeler, Пятый канал

На Камчатке медведи держат в страхе жителей районного центра Мильково. Там на улице заметили целое семейство хищников. Медведица и трое медвежат устроили забег рядом с жилыми домами. К счастью, произошло все рано утром и прохожих рядом не было.

За неделю это уже второй случай появления животных в этом поселке. Очевидцы уверены — хищников привел в поселок голод. Нерест лосося на Камчатке еще не начался. В поисках пищи медведи идут к людям. Часто это заканчивается трагедией. Только в этом году от нападений хищников на Камчатке погибли два человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как медведи атакуют Ямал.

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