«Зато характер мой»: Лера Кудрявцева продемонстрировала, как дочь похожа на папу

, 10:57 Фото 104

Телеведущая опубликовала в соцсетях трогательное фото маленькой Маши с Игорем Макаровым.

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Фото, видео : Instagram @leratv

Известная телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram трогательное фото дочери с мужем — хоккеистом Игорем Макаровым, продемонстрировав, что Маша становится все больше похожа на папу.

«ДоТя конечно копия папа, но ничего-ничего, зато характер мой и пирожок», — подписала снимок Кудрявцева.

Instagram @leratv

Большинство подписчиков с мнением 48-летней мамы согласились, хотя нашлись и те, кто обнаружил в ребенке сходство с Лерой.

«Это самое лучшее, что доча похожа на папу. Будет счастливой»;

«Ох, уж эти папины дочи! Веревки вить будет из папочки»;

«Какое милое доброе фото»;

«Лерочка, спасибо вам, что показываете нам ваше сокровище. Такая лапочка растет!» — пишут комментаторы.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году. Третий муж моложе ее на 17 лет. От первого брака у телеведущей есть взрослый сын Жан.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками видео, на котором Маша делает первые шаги.

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