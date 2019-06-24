Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками в Instagram радостным событием: ее десятимесячная дочка сделала первые шаги. Звезда опубликовала видео, где Маша поднимается с асфальта и начинает осторожно идти в объятия мамы.

Поклонников умилила дочка Кудрявцевой, они были очень тронуты:

«Какое же счастье для родителей видеть первые шаги своего ребенка. Поздравляем вас!»

«Поздравляю с первыми шагами! Скоро побежит, что будет не догнать!»

«Это так приятно наблюдать, когда твой ребенок делает первые шаги. Очень трогательно».

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48-летняя Лера Кудрявцева родила дочку 13 августа 2018 года от брака с 30-летним хоккеистом Игорем Макаровым. У телеведущей есть 29-летний сын Жан Ленюк, отцом которого является известный музыкант Сергей Ленюк.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кудрявцева о прелестях разницы в возрасте с мужем.