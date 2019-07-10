«Пузова!» — фанаты высмеяли потолстевшую Ольгу Бузову

, 13:40 861

Похоже, певица заедает стресс перед важными съемками.

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Фото, видео : Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 510

Ольга Бузова опубликовала в Instagram новое фото и неприятно удивила поклонников. Дело в том, что на снимке видно — звезда изрядно потолстела.

«Меня ждет увлекательное путешествие на остров. Делаю вид, что сохраняю спокойствие, но, на самом деле, жутко нервничаю», — пишет звезда.

Instagram @buzova86

Судя по всему, артистка начала заедать стресс перед предстоящими съемками в известной телепередаче. Поклонники тут же засыпали экс-участницу «Дома-2» негативными комментариями. На их взгляд, Бузова очень поправилась.

«Мне кажется или ты поправилась от всех этих поездок?»

«Что-то попа с ляжками все шире и шире!»

«Лицо опухшее какое-то»;

«Потолстела!»

«Ходят слухи, что Бузова превратилась в Пузову!» — надсмехаются фолловеры над звездой телестройки.

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Однако нашлись и защитники Ольги Бузовой. Они утверждают, что несколько лишних килограмм знаменитости прибавил плохой ракурс.

«Вот, блин, как неудачное фото может прибавить вес!»

«Ракурс неудачный…»

«Ну, людям не угодишь. То худая слишком, то поправилась», — заступаются поклонники за Бузову.

Ранее популярная певица Ольга Бузова рассказала, что после развода с футболистом Тарасовым почти решилась на пластику груди. Звезда очень комплексовала по поводу своего внешнего вида. Однако теперь гордо заявляет — она любит свою маленькую грудь.

Тема:
Ольга Бузова 510
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