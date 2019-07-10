Ольга Бузова опубликовала в Instagram новое фото и неприятно удивила поклонников. Дело в том, что на снимке видно — звезда изрядно потолстела.

«Меня ждет увлекательное путешествие на остров. Делаю вид, что сохраняю спокойствие, но, на самом деле, жутко нервничаю», — пишет звезда.

Instagram @buzova86