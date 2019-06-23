СМИ: Япония и РФ на G20 не достигнут соглашения по проектам на Курилах

Соглашение о совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах между Токио и Москвой во время саммита G20 заключено не будет. Такую информацию распространило агентство Kyodo со ссылкой на японские дипломатические источники.

По мнению собеседника агентства, договоренность не достигнута по причине того, что в последний год стороны больше обсуждали вопрос подписания мирного договора между странами, а не совместные проекты.

В частности, имеются ввиду пять направлений: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Однако сложности в переговорах возникли из-за того, что Россия считает необходимым осуществлять эти проекты в рамках своего законодательства, а Япония предлагала создать некую специальную юридическую систему на юге Курильских островов.

Саммит G20 пройдет в Осаке с 28 по 29 июня 2019 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос возможности отдать Курилы Японии ответил, что «таких планов нет».