«Ответ бывшему»: Собчак и Богомолов записали пикантное видео

Ксения Собчак и Константин Богомолов снова дали поклонникам повод посудачить об их романе. На странице режиссера в Instagram появилось интригующее видео, которое не оставило сомнений в том, что пара действительно вместе.

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В кадре Ксения и Константин катаются на катере. Собчак и Богомолов долго смотрят в камеру, а потом поворачиваются друг к другу и почти соприкасаются губами. В этот момент видео обрывается, сообщает издание «Утро.ру». Поклонники телеведущей и режиссера бурно отреагировали на эмоциональный ролик.

«Ну блин, а че поцелуй оставили за кадром?»

«Наш ответ бывшему, который выложил фото молодой возлюбленной красотки!»

«Приятно смотреть, когда люди счастливы и влюблены», — пишут фолловеры.

Многие пользователи предположили, что такими кадрами Собчак мстит бывшему мужу — Максиму Виторгану. Как писал ранее 5-tv.ru, актер недавно опубликовал на своей странице фото обнаженной Нино Нинидзе — по слухам, с Виторганом ее связывают романтические отношения.