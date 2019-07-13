Виторган опубликовал провокационное фото Нино Нинидзе

Максим Виторган подлил масла в костер сплетен о его романе с грузинской актрисой Нинидзе, опубликовав в своем Instagram фото обнаженной Нино. В сторис актера появился снимок, где на фоне окна за занавеской стоит женщина с голыми плечами. Лица против света практически не видно, но в силуэте угадывается Нинидзе, что подтверждает и автограф под фотографией.

Instagram @mvitorgan

К слову, в субботу, 13 июля, Нино принимает поздравления с днем рождения. Ей исполняется 28 лет.

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Как ранее писал 5-tv.ru, слухи о романе между бывшим мужем Ксении Собчак и бывшей женой актера Кирилла Плетнева появились некоторое время назад. А на днях в сети появился снимок, на котором Виторган и Нинидзе запечатлены вместе в театре. Сама актриса на расспросы журналистов ответила, что находится в состоянии развода и не собирается комментировать свою личную жизнь.