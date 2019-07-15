«Побочка от хлоргексидина»: Резко «постаревшая» Кристина Асмус напугала фанатов

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Актриса выложила в Instagram неожиданный снимок.

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Фото, видео : ТАСС / Антон Новодережкин

Актриса Кристина Асмус выложила в Instagram снимок, обработанный в приложении, который ее значительно старит. На нем артистка предстала перед фанатами в морщинах, но при этом улыбающейся.

«Побочка от хлоргексидина», — подписала Асмус фотографию.

Instagram @asmuskristina

Фанаты мгновенно отреагировали на неоднозначную публикацию.

«Вот это вы нас, конечно, напугали», — пошутил один из поклонников.

«Такая добрая, шведская бабушка Кристи», — добавил другой.

«Блин, а я только затарилась хлоргексидином», — подыграл юзер.

«Ага, я тоже начала им пользоваться. И что теперь делать?» — не сдержался еще один пользователь.

Сама актриса пока развеселившимся от ее публикации поклонникам ничего не ответила.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал о секрете худобы Асмус.

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