Фото: Кристину Асмус в нюдовом платье сравнили с Наташей Ростовой

Известная российская актриса Кристина Асмус поделилась с подписчиками в Instagram фотографией с церемонии открытия XIV Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи». Артистка предстала перед поклонниками в струящемся платье в пол телесного цвета.

Поклонникам актриса в этом наряде напомнила Наташу Ростову, а кто-то из фанатов назвал Кристину Асмус греческой богиней.

«Наташа Ростова»;

«Вы в этом платье, просто богиня!»

«Как греческая богиня»;

«Вылитая Наташа Ростова».

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Также пользователи оставили множество комплиментов Кристине.

«Вы такая нежная, милая и просто шикарная»;

«Кристина, вы прекрасны! Гарик, вам повезло с супругой», — написали юзеры.

Ранее Кристина Асмус похвасталась похожими на нее сестрами. Артистка поделилась с поклонниками в Instagram раритетным, по ее словам, снимком, где собралась практически вся ее семья.