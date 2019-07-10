Фото: Кристину Асмус в нюдовом платье сравнили с Наташей Ростовой

Известная российская актриса Кристина Асмус поделилась с подписчиками в Instagram фотографией с церемонии открытия XIV Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи». Артистка предстала перед поклонниками в струящемся платье в пол телесного цвета.
Поклонникам актриса в этом наряде напомнила Наташу Ростову, а кто-то из фанатов назвал Кристину Асмус греческой богиней.
«Наташа Ростова»;
«Вы в этом платье, просто богиня!»
«Как греческая богиня»;
«Вылитая Наташа Ростова».
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Также пользователи оставили множество комплиментов Кристине.
«Вы такая нежная, милая и просто шикарная»;
«Кристина, вы прекрасны! Гарик, вам повезло с супругой», — написали юзеры.
Ранее Кристина Асмус похвасталась похожими на нее сестрами. Артистка поделилась с поклонниками в Instagram раритетным, по ее словам, снимком, где собралась практически вся ее семья.