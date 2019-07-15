Ученые призывают людей начать есть насекомых

Итальянские ученые нашли новый источник полезных элементов для человеческого рациона. По мнению исследователей, людям стоит начать есть насекомых.

Фото: В сети обсуждают «тайную свадьбу» Юлии Барановской

Как заверяют специалисты, в телах муравьев, шелкопрядов и кузнечиков находится огромное количество антиоксидантов и белков, которые благотворно влияют на организм. Такая пища в несколько раз полезнее и питательнее привычного нам мяса.

Авторы исследования, опубликованного в издании Frontiers in Nutrition, утверждают, что в насекомых также содержится немало минералов, витаминов, клетчатки и жирных кислот. Ученые из Италии убеждены, что со временем насекомые заменят в повседневном человеческом рационе мясные блюда.

Научная группа даже изучила национальные деликатесы стран, в которых употребление различных членистоногих и насекомых давно стало культурной нормой. Специалисты установили калорийность таких продуктов и оценили соотношение полезных веществ в них. Результаты оказались ошеломляющими. Например, шелкопряды и кузнечики по своему составу оказались в два раза полезнее оливкового масла.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Роспотребнадзор назвал ранние фрукты и овощи опасными для здоровья.