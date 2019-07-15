Фото: В сети обсуждают «тайную свадьбу» Юлии Барановской

Бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина, а ныне телеведущая Юлия Барановская могла тайно выйти замуж за журналиста Александра Телесова, сообщает Teleprogramma.Pro. По некоторым данным, бракосочетание прошло в азиатской Камбодже в кругу близких родственников и друзей буквально несколько дней назад.

Однако официально эта информация ничем не подтверждена. Барановская и Телесов действительно публикуют совместные фотографии из жаркой страны, но представляют друг друга лишь друзьями, которые решили выбраться в отпуск.

Instagram @telesov