Видео: Самолет Казань — Петербург экстренно вернулся в аэропорт вылета

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По одной из версий, в двигатель самолета могла попасть птица. Информация о возгорании в салоне не подтвердилась.

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Фото, видео : Jochen Tack / www.globallookpress.com, Instagram

Пассажирский самолет Boeing 737-800 вылетел вечером в понедельник, 15 июля, из Казани в Петербург, однако пилот принял решение вернуться обратно.

На борту находились 185 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщалось, что в салоне якобы возникло задымление, однако после информация не подтвердилась. По одной из версий, в двигатель самолета могла попасть птица.

Пострадавшие отсутствуют. Прибывшие на место следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК России осматривают самолет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажиры Boeing 737 испытали шок, когда на взлете в двигатель попала птица.

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