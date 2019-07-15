Пассажирский самолет Boeing 737-800 вылетел вечером в понедельник, 15 июля, из Казани в Петербург, однако пилот принял решение вернуться обратно.

На борту находились 185 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщалось, что в салоне якобы возникло задымление, однако после информация не подтвердилась. По одной из версий, в двигатель самолета могла попасть птица.

Пострадавшие отсутствуют. Прибывшие на место следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК России осматривают самолет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажиры Boeing 737 испытали шок, когда на взлете в двигатель попала птица.