«Люблю тебя»: Анфиса Чехова трогательно поздравила маму с днем рождения

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова на своей странице в Instagram опубликовала трогательный пост, в котором поздравила свою мать Наталью с днем рождения. В понедельник, 15 июля, ей исполнилось 64 года, и в честь этого события знаменитость подготовила для изменницы сюрприз.

Теледива организовала праздничный вечер в ресторане, куда пригласила друзей и близких своей матери. Наталья получила множество цветов, поздравлений, подарков и, конечно же, большое количество внимания, которым из-за работы Чехова может наградить свою родительницу крайне редко.

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В Instagram ведущая призналась, что планирует потратить на маму «все свое время».

«У моей мамочки сегодня День Рождения! Как хорошо, что она у меня есть! И что она такая, какая есть!» — подписала звезда снимки, сделанные в ресторане.

Instagram @achekhova

Подписчики присоединились к поздравлениям светской львицы.

«У хороших детей — прекрасные родители, здоровья маме».

«Такая мама заслужила счастье иметь такую дочь. С днем рождения вашу мамочку!»

«Здоровья и счастья Вашей маме и Вам!» — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анфиса Чехова в прозрачной кофте поделилась своим стихотворением.