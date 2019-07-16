«Люблю тебя»: Анфиса Чехова трогательно поздравила маму с днем рождения

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова на своей странице в Instagram опубликовала трогательный пост, в котором поздравила свою мать Наталью с днем рождения. В понедельник, 15 июля, ей исполнилось 64 года, и в честь этого события знаменитость подготовила для изменницы сюрприз.
Теледива организовала праздничный вечер в ресторане, куда пригласила друзей и близких своей матери. Наталья получила множество цветов, поздравлений, подарков и, конечно же, большое количество внимания, которым из-за работы Чехова может наградить свою родительницу крайне редко.
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В Instagram ведущая призналась, что планирует потратить на маму «все свое время».
Подписчики присоединились к поздравлениям светской львицы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анфиса Чехова в прозрачной кофте поделилась своим стихотворением.