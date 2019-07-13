Анфиса Чехова в прозрачной кофте поделилась своим стихотворением

Анфиса Чехова опубликовала в Instagram провокационное фото. Под ним ведущая поделилась с подписчиками своим новым стихотворением. Об этом сообщает Утро.ру.

«Ты меня не ценил, я тебя не держала.

В колесе мы, как белки, барахтались вновь.

Была честной и сильной, но нас не меняла,

И не делала лучше, наша Любовь!» — написала звезда.

Однако фолловерам было не до стихов — хейтеры тут же бросились критиковать снимок. На нем Чехова, сидя на подоконнике, широко развела бедра и продемонстрировала фанатам пышную грудь. Интимные места она предпочла прикрыть вязаной кофточкой.

«Какой искать от фото прок, коль не расставишь шире ног?! И кто решит прочесть стихи, коль шалью не прикрыть грехи?» — пошутил над телеведущей один из подписчиков.

Instagram @achekhova

По непонятной причине в комментариях Анфису Чехову также распекли за то, что у нее грязная голова.