Анфиса Чехова в прозрачной кофте поделилась своим стихотворением

Анфиса Чехова опубликовала в Instagram провокационное фото. Под ним ведущая поделилась с подписчиками своим новым стихотворением. Об этом сообщает Утро.ру.
«Ты меня не ценил, я тебя не держала.
В колесе мы, как белки, барахтались вновь.
Была честной и сильной, но нас не меняла,
И не делала лучше, наша Любовь!» — написала звезда.
Однако фолловерам было не до стихов — хейтеры тут же бросились критиковать снимок. На нем Чехова, сидя на подоконнике, широко развела бедра и продемонстрировала фанатам пышную грудь. Интимные места она предпочла прикрыть вязаной кофточкой.
«Какой искать от фото прок, коль не расставишь шире ног?! И кто решит прочесть стихи, коль шалью не прикрыть грехи?» — пошутил над телеведущей один из подписчиков.
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Некоторые подписчики все-таки обратили внимание на литературное произведение, вышедшее из-под руки Анфисы Чеховой.
«Стих очень понравился. Как и все ваши стихи! А этот — мне особенно сейчас близок»;
«Даже сохранила!»
«Ваши стихи просто рай для тех, кто любит, чтобы все до иголочки звучало и симфонировало!» — восхищаются талантом Чеховой фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что врач озвучил диагноз Анфисы Чеховой и назвал ее жирной.