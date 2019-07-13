Анфиса Чехова в прозрачной кофте поделилась своим стихотворением

, 19:30 Фото 614

Подписчики высмеяли новоявленную поэтессу за чересчур откровенный снимок.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @achekhova

Анфиса Чехова опубликовала в Instagram провокационное фото. Под ним ведущая поделилась с подписчиками своим новым стихотворением. Об этом сообщает Утро.ру.

«Ты меня не ценил, я тебя не держала.

В колесе мы, как белки, барахтались вновь.

Была честной и сильной, но нас не меняла,

И не делала лучше, наша Любовь!» — написала звезда.

Однако фолловерам было не до стихов — хейтеры тут же бросились критиковать снимок. На нем Чехова, сидя на подоконнике, широко развела бедра и продемонстрировала фанатам пышную грудь. Интимные места она предпочла прикрыть вязаной кофточкой.

«Какой искать от фото прок, коль не расставишь шире ног?! И кто решит прочесть стихи, коль шалью не прикрыть грехи?» — пошутил над телеведущей один из подписчиков.

Instagram @achekhova
 
По непонятной причине в комментариях Анфису Чехову также распекли за то, что у нее грязная голова.

«Богиня!» Светлана Ходченкова взбудоражила фанатов изгибами тела — фото

Некоторые подписчики все-таки обратили внимание на литературное произведение, вышедшее из-под руки Анфисы Чеховой.

«Стих очень понравился. Как и все ваши стихи! А этот — мне особенно сейчас близок»;

«Даже сохранила!»

«Ваши стихи просто рай для тех, кто любит, чтобы все до иголочки звучало и симфонировало!» — восхищаются талантом Чеховой фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что врач озвучил диагноз Анфисы Чеховой и назвал ее жирной.

Читайте также

+15° Днём +18°
Ночью +8°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июля

Последние новости

19:59
Международный военно-морской салон открылся в Петербурге для посетителей
19:48
В Бундестаге потребовали отправить Меркель на медосмотр
19:30
Анфиса Чехова в прозрачной кофте поделилась своим стихотворением
19:19
Видео из квартиры подозреваемого в убийстве стюардессы опубликовало МВД
18:58
«Биороботы»: сын Игоря Талькова устроил скандал в аэропорту
18:49
В Петербурге скончался поэт Виктор Соснора

Сейчас читают

«Богиня!» Светлана Ходченкова взбудоражила фанатов изгибами тела — фото
Младшая дочь Реввы совсем не похожа на отца — фото
Екатерина Шпица исполнила чувственный танец в прозрачном комбинезоне — видео

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги