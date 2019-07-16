Бывшая жена Валерия Меладзе похвасталась роскошным ремонтом в доме

Бывшая супруга Валерия Меладзе Ирина недавно переехала в обновленный дом. Женщина закончила ремонт, который длился пять лет.

В эфире федерального телеканала Ирина показала, как изменилось ее жилище, сообщает Teleprogramma.pro. Комнаты украшены антикварной мебелью, предметами искусства и изысканными люстрами. Особая гордость — просторная терраса, где любят собираться все члены семьи.

Супруги Меладзе прожили в браке больше двадцати лет. У них родились три дочери: Инга, Софья и Арина. Но в 2009 году семья распалась. Ирина узнала о том, что Валерий уже давно живет с Альбиной Джанабаевой, и та даже успела родить ему сына.

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Измена мужа стала для Ирины настоящим потрясением. После развода женщина решила начать все с чистого листа. В планах был ремонт дома, который наконец-то завершился спустя пять лет. Пережить личную трагедию, как признается Ирина, ей помогла вера.

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