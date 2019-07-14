«Прекрасный растрепыш»: Константин Меладзе показал домашнюю Веру Брежневу

Константин Меладзе поделился с подписчиками в Instagram домашним фото своей 37-летней супруги Веры Брежневой. На снимке певица запечатлена с растрепанными волосами, без макияжа, но зато со счастливой улыбкой.
«Песня Веры Брежневой „Любите друг друга“ 20 недель находилась в хит-параде „Золотой граммофон“. Это значит, что скоро Вера получит заветную статуэтку», — поделился новостью с подписчиками продюсер.
Поклонники оценили «живую» фотографию и оставили множество комплиментов на странице. А также попросили Константина как можно больше выкладывать естественных снимков:
«Какой прекрасный „растрепыш“»;
«Мохначи мои любимые, еще больше живых фото, как же я вас люблю»;
«Вера прекрасна на этом фото — естественность лучшая черта»;
«Ааа, клевые, счастья вам и бесконечной любви. Буду голосовать только всегда за вас. Вы очень похожи друг с другом»;
«Очень красивый кадр, больше бы таких интересных снимков», — написали фолловеры.
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