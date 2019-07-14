«Прекрасный растрепыш»: Константин Меладзе показал домашнюю Веру Брежневу

Константин Меладзе поделился с подписчиками в Instagram домашним фото своей 37-летней супруги Веры Брежневой. На снимке певица запечатлена с растрепанными волосами, без макияжа, но зато со счастливой улыбкой.

«Песня Веры Брежневой „Любите друг друга“ 20 недель находилась в хит-параде „Золотой граммофон“. Это значит, что скоро Вера получит заветную статуэтку», — поделился новостью с подписчиками продюсер.

Instagram @meladzemusic