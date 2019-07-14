«Прекрасный растрепыш»: Константин Меладзе показал домашнюю Веру Брежневу

, 2:04 Фото 7

Фотографию без фильтров продюсер опубликовал на своей странице в Instagram.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com ©Anna Salynskaya, Instagram @meladzemusic

Константин Меладзе поделился с подписчиками в Instagram домашним фото своей 37-летней супруги Веры Брежневой. На снимке певица запечатлена с растрепанными волосами, без макияжа, но зато со счастливой улыбкой.

«Песня Веры Брежневой „Любите друг друга“ 20 недель находилась в хит-параде „Золотой граммофон“. Это значит, что скоро Вера получит заветную статуэтку», — поделился новостью с подписчиками продюсер.

Instagram @meladzemusic

Поклонники оценили «живую» фотографию и оставили множество комплиментов на странице. А также попросили Константина как можно больше выкладывать естественных снимков:

«Какой прекрасный „растрепыш“»;

«Мохначи мои любимые, еще больше живых фото, как же я вас люблю»;

«Вера прекрасна на этом фото — естественность лучшая черта»;

«Ааа, клевые, счастья вам и бесконечной любви. Буду голосовать только всегда за вас. Вы очень похожи друг с другом»;

«Очень красивый кадр, больше бы таких интересных снимков», — написали фолловеры.

«Благородный секс»: Рита Дакота свела фанатов с ума полуголыми фото

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус раскрыла секрет своей худобы.

Читайте также

+12° Днём +20°
Ночью +8°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июля

Последние новости

2:04
«Прекрасный растрепыш»: Константин Меладзе показал домашнюю Веру Брежневу
1:41
Обиделись: США накажут Турцию за покупку С-400
1:19
«Бог не Антошка!»: Россиянки атаковали в сети Леди Гагу, переехавшую к Куперу
0:54
Погибла 35-летняя британская звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж
0:40
Турецкий кондитер в честь первой поставки С-400 в Анкару испек гигантский пирог
0:26
«Мимиметр порвался!» Судзиловская показала милое фото подросшего сына

Сейчас читают

«Даже жаль этого алкаша»: Порошенко снова насмешил украинцев
«Благородный секс»: Рита Дакота свела фанатов с ума полуголыми фото
«Львица в деле»: Анна Плетнева взбудоражила поклонников постельной сценой

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги