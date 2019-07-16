Уголовное дело возбуждено в отношении сбившего двух пешеходов сына чиновника

На сына челябинского чиновника, сбившего насмерть двух человек, заведено уголовное дело. Трагически закончившееся ДТП произошло в понедельник, 15 июля.

Как сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, в отношении 21-летнего юноши заведено уголовное дело по статье 264 УК РФ. Кроме того, в ГИБДД отметили, что привлекаемый к ответственности водитель — злостный нарушитель ПДД. На его счету порядка 50 установленных фактов несоблюдения дорожных правил.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, молодой человек сбил двух пешеходов на объездной дороге в селе Кунашак. По предварительным данным, сын местного чиновника не справился с управлением, когда пытался избежать столкновения с выбежавшей на дорогу собакой, выехал на обочину встречной полосы и наехал на супружескую пару. В результате ДТП 58-летняя женщина и 49-летний мужчина погибли на месте происшествия.