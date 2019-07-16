Дочь Галкина и Пугачевой провела «серьезную работу над ракушками»

, 16:42 296

Телеведущий опубликовал сторис с Лизой в Instagram.

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Фото, видео : Instagram @maxgalkinru

Телеведущий и юморист Максим Галкин не устает делиться с подписчиками семейными фотографиями и видео в Instagram, особенно поклонники любят наблюдать за жизнью детьми Галкина и Пугачевой — Лизой и Гариком.

Недавно шоумен опубликовал сторис, где Лиза сидит за столом и с очень серьезным видом раскрашивает ракушки. Видно, что девочка сосредоточена на своем занятии и очень старается.

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«Вот такая вот наша работа над ракушками. Понимаете, серьезная работа идет!» — пояснил юморист.

Позже Максим обещал присоединиться к Лизе и помочь ей в таком важном деле.

Ранее Галкин с дерева рассказал о любимом отдыхе своих детей. Лиза предпочитает кататься на сигвее, а Гарик не прочь проводить время в экстрим-парке на подвесных конструкциях. Максим Галкин старается участвовать во всех активных играх сына и дочери.

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