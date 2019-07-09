«А я-то куда?»: Галкин с дерева рассказал о любимом отдыхе своих детей

Максим Галкин часто делится с подписчиками кадрами из жизни своих детей. Вот и на этот раз пародист показал, какие виды активного отдыха предпочитают маленькие Лиза и Гарри.

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Новый ролик появился на странице Галкина в Instagram. В кадре Лиза катится по асфальтовой дорожке на сигвее и рассказывает папе о том, как занятия гимнастикой помогли ей избежать происшествия с участием ее транспортного средства.

А Гарри предпочел провести время в экстрим-парке на подвесных конструкциях. В кадре мальчик то перебирается с площадки на площадку по подвесному мосту, то готовится к спуску на специальном карабине. Галкин решил протестировать конструкции вместе с сыном.

«Ну ладно Гарри. А я-то куда на дерево залез?» — спрашивает он у своих подписчиков, появляясь в кадре.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лиза и Гарри Галкины сыграли сказку в Юрмале.