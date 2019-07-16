Астрологи советуют не смотреть на лунное затмение в ночь с 16 на 17 июля

Частичное лунное затмение, которое можно будет наблюдать с Земли предстоящей ночью, с 16 на 17 июля, эзотерики называют «судным», сатанинским» и пророчат, что оно не сулит людям ничего хорошего. Причем неблагоприятна не только ночь затмения, но и несколько дней до и после этого явления.

Так, астролог Влад Росс пояснил, что в этот раз земляне будут наблюдать так называемую «пепельную Луну». А поскольку пепел является символом трагедии, предшествующий затмению день опасен финансовыми крахами, разрывами любовных отношений, ссорами и прочими роковыми событиями. Эксперт настоятельно советует не смотреть на это астрономическое явление и ни в коем случае не выяснять в ближайшие сутки отношений и не начинать никаких новых дел.

Чтобы защититься от негативного влияния затмения, эзотерики рекомендуют поплотнее закрыть шторы, и совершить очистительные ритуалы — пить побольше чистой воды, принять душ или ванну.

Гороскоп на 16 июля 2019: Возьмите быка за рога, Тельцы!

Однако не все специалисты считают, что все настолько безнадежно. Некоторые уверены, что предстоящую ночь со всеми таящимися в ней опасностями можно не только благополучно пережить, но и обратить себе на благо. В частности, интернет-портал Fire in Spire пишет, что предстоящая ночь затмения может стать переломной и поможет избавиться от всего лишнего, ненужного и мешающего жить — провести «генеральную ментальную уборку». Начать предлагается с самого простого — решительно отправить на помойку все ненужные вещи. именно на помойку, а не в кучку для отправки на дачу или раздачи знакомым. Затем следует навести порядок в доме, создать уют, расставить свечи, приготовить любимый пирог.

После этого нужно сесть в тишине и составить список — всего того, что отравляет жизнь. Это могут быть какие-то старые обиды, ненавистная работа, люди, эмоциональная привязанность к которым давно испарилась, или даже неприятные черты собственного характера. Все это, записанное на бумаге следует сжечь, а пепел развеять по ветру.

Эксперты отмечают еще одну особенность ночи затмения. Считается, что Луна оказывает огромное воздействие на подсознание человека, а потому во время затмения и несколько ночей до и после него люди могут видеть вещие сны. Астрологи рекомендуют записывать эти видения и внимательно проанализировать. Они могут раскрыть истину, которая до сих пор была недоступна пониманию.

Так, если во сне человек выбирает дом или участок, это может означать, что он вступил в опасный для себя период, или у него развивается скрытая болезнь. Полет на самолете, переправа через реку или переход дороги символы Леты — реки мертвых. Но это не означает значит, что сон предвещает смерть. Скорее, говорит о предстоящих серьезных переменах в жизни. Поэтому, увидев такое во сне, следует особенно ответственно подходить к принимаемым решениям. Вообще же, чтобы правильно разобраться, что пытается сказать подсознание, астрологи рекомендуют обратиться к профессиональным психологам, — пишет Sibnet.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 16 июля совпадает «пепельное» полнолуние, лунное затмение и день поминовения христианских мучеников Мокия и Марка, и есть ряд вещей, которые категорически не следует делать в этот день.