Астрономы рассказали, когда над Россией взойдет «кровавая» Луна

«Кровавую» Луну можно будет наблюдать со всей территории России в очередной раз только через шесть лет — 7 сентября 2025 года. Так называют полное лунное затмение, потому что, когда спутник Земли полностью покрывается тенью нашей планеты, его поверхность окрашивается в бордовой цвет.

Но, как пишет сайт KP.RU со ссылкой на заведующую обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Марию Смирнову, в ожидании редкого астрономического явления россияне смогут полюбоваться несколькими так называемыми «малыми» лунными затмениями. Одно из них произойдет прямо завтра, во вторник, 16 июля. Его будет видно невооруженным глазом из Крыма и с Северного Кавказа. Посмотреть, как тень Земли закроет часть Луны, если повезет, смогут и москвичи — для этого нужна безоблачная погода.

Наблюдать за затмением с территории Сибири и Дальнего Востока можно будет 26 мая 2021 года и 8 ноября 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о полном затмении «кровавой» луны, которое земляне наблюдали в ночь с 20 на 21 января 2019 года.