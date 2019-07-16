Ольга Бузова не сдержала эмоций при виде гроба — фото

, 18:14 Фото 142

Певица громко закричала, когда в студию занесли гроб с надписью «Скорбим и помним».

Фото : YouTube / Чикен Карри

Тема:
Ольга Бузова 514

Ольга Бузова участвовала в съемках YouTube-шоу, где ее соперником был футболист Федор Смолов. Знаменитости соревновались за новую игровую приставку. Спортсмену досталось задание под названием «Репетиция последнего ивента» — нападающему предстояло пролежать в гробу минуту.

Когда в студию занесли настоящий гроб, Ольга Бузова не смогла справиться с эмоциями и закричала от страха.

«Нет! Все мысли материальны, нельзя даже его сюда приносить!» — начала вопить суеверная звезда «Дома-2».

Певица стала умолять Смолова не ложиться в деревянный ящик, обитый изнутри шелковой материей с надписью: «Скорбим и помним». Футболист послушался свою соперницу.

Ведущий YouTube-шоу все это время не переставал смеяться над реакцией звезды на странное задание.

«Если не знаешь, это ждет каждого! И почему бы не порепетировать?» — пошутил он над певицей.

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Несмотря на испуг знаменитости в самом начале передачи при виде гроба, подписчики канала похвалили Ольгу Бузову за смелое поведение на шоу. Певица надевала костюм таракана и бегала на четвереньках от «человека-тапка»; давала Смолову потереть себе в рот морковку и осмелилась дерзко отписаться от некоторых звезд в Instagram.

«Оля — молодец! Пожалуй, лучший выпуск!»

«Я в шоке с нее, молодец! У нее железные яйца!»

«Бузовой железные яйца не нужны, у нее свои — платиновые!» — пишут восторженные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подписчики застыдили Ольгу Бузову за непристойности.

Тема:
Ольга Бузова 514
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