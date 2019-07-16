«Выпила все вино»: блогер обвинила Волочкову в злоупотреблении алкоголем

, 15:44 417

Ирина Шихман поделилась откровением в интервью блогу «Говорящие головы» на YouTube-канале.

Фото : Instagram @volochkova_art

Ведущая популярного YouTube-канала «А поговорить?» Ирина Шихман вместе с режиссером Никитой Лойком в интервью блогу «Говорящие головы» рассказали о печальном опыте работы с балериной Анастасией Волочковой.

Некоторое время назад Лойк и Шихман трудились над фильмом о балерине и у них остались только негативные впечатления от сотрудничества с ней. Основной проблемой, по их словам, стала любовь артистки к спиртному, сообщает «Экономика сегодня».

«Человек в течение съемок не просыхал, вел себя совершенно отвратительно. На интервью она попросила явиться исключительно с вином. Все это выпила. А утром опоздала на поезд в Петербург и забыла паспорт», — рассказал Никита Лойк.

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По словам Шихман, командировка была под срывом, это было печальное зрелище. Больше у блогера желания работать с Волочковой нет. Никита Лойк признался, что долго уговаривал Ирину Шихман взять интервью у Волочковой. В итоге балерину позвала Ксения Собчак. Как отметил режиссер, это было печальное зрелище с обеих сторон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что похудевшая Анастасия Волочкова показала фигуру в майке и обтягивающих лосинах.

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