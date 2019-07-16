Видео: Ксения Собчак расхвалила Светлану Лободу перед Андреем Макаревичем

Ксения Собчак просветила Андрея Макаревича в последних тенденциях российской музыки и расхвалила Светлану Лободу. Телеведущая сама стала героиней очередного выпуска программы «Смак», которую лидер «Машины времени» запустил на YouTube-канале.
В опубликованном фрагменте программы Собчак напевает песню Лободы «Твои глаза» и пытается изобразить ее телодвижения, виляя бедрами.
У многих подписчиков такое заявление вызвало недоумение, некоторые вступили в полемику, доказывая, что фигура певицы не стоит внимания.
«Чем интересно у Лободы красивая фигура? Талия отсутствует напрочь из-за узких бедер, сиськи силиконовые, только что худая, но это не показатель абсолютно».
«Такое ощущение складывается, что Лобода Ксении Анатольевне денег дала за пиар, так много сравнения и восторга. Ксения Анатольевна красота не фигурой измеряется, кушайте и занимайтесь йогой», — пишут комментаторы.
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Однако большинство шутку оценило:
«Фото Лободы на холодильнике — это совет, конечно».
«Ксения, я обожаю ваше чувство юмора и самоиронии над собой».
«Ксюха, зашло! Зачет! Танец отпад!»
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Ксения Собчак и Константин Богомолов записали пикантное видео совместной водной прогулки.