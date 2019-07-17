Гороскоп на 17 июля: Взгляните правде в глаза, Водолеи!



Не ждите, пока в вашем почтовом ящике появится любовная записка, Рыбы. Признайтесь в чувствах первыми. Верните романтику в мир, где перестали верить в любовь. Овны, откройтесь новым отношениям. Водолеи, люди из прошлого возвращаются в вашу жизнь. Обратите внимание на знаки.



Овен — гороскоп на сегодня, 17 июля

«Чтобы начать жить, нужно умереть. Чтобы открыться новому, нужно оборвать связи со старым», — пусть золотые слова древнейших индийских мудрецов станут для вас напутствием на сегодняшний день, Овны. Забудьте о предрассудках, откажитесь от прежних ценностей, перестаньте вздыхать по партнеру, который вас давно забыл.

Пора взглянуть на вещи по-новому. Оглянитесь вокруг: рядом столько людей, которым вы нравитесь. Может быть, кто-то из них найдет ключик к вашему сердцу? Пришло время освободить себя от ненужных мыслей. Только так вы сможете воскреснуть, Овны.

Космический совет: откройтесь новым чувствам.

Телец — гороскоп на сегодня, 17 июля

Тельцы, звезды предвещают вам надежду и исцеление. Что это значит? Наконец-то день сложится для вас удачно. Все неприятности останутся в прошлом, и вы начнете совершенно новую жизнь. На вашем лице появится улыбка, которая притянет окружающих, а вслед за ними успех и счастье. Древнейшая прорицательница говорила: «Приходит свет, чтобы вернуть все, что украла тьма». Запомните эти слова.

Впрочем, не забывайте, что надеяться только на судьбу — глупо. Вы являетесь творцом собственной жизни, поэтому не бойтесь рисковать и нарушать правила. Ваше счастье только в ваших руках.

Космический совет: сверните горы!

Близнецы — гороскоп на сегодня, 17 июля

Близнецы, вы — целитель, чудотворец, врач-психиатр, солнечный луч в мире темных облаков. Используйте свои способности, чтобы помочь другим. Помните, что вы не всегда можете решить чужие проблемы, но вы способны выслушать и пожалеть. Сегодня сострадание станет формулой успеха всех ваших разговоров.

Космический совет: выслушайте близких.

Рак — гороскоп на сегодня, 17 июля

Ваше слово-девиз дня: спокойствие. Пора перестать бежать к неведомой мечте. Можно ненадолго остановиться. Нет необходимости торопить процесс. Потратьте столько времени, сколько вам нужно, чтобы найти свое место в жизни. Личная жизнь или работа? Друзья или любимый человек? Кажется, пришло время расставить приоритеты. Но не ломайте над этим голову. Правильный выбор поможет сделать сердце.

Космический совет: прислушайтесь к внутреннему голосу.

Лев — гороскоп на сегодня, 17 июля

Львы, похоже, вы переоценили свои возможности. Как бы ни хотелось верить в чудеса, вы не обладаете абсолютным могуществом. Но в этом нет ничего предосудительного. Когда дела идут не так, как вы надеялись, знайте, что это к лучшему. Ваше главное правило на этом этапе жизни: сдаться. Сдаться большему плану, сдаться потоку, сломиться под мнением общественности. Так советуют сделать звезды. Совсем скоро все изменится. Нужно только подождать.

Космический совет: перестаньте спорить с окружающими.

Дева — гороскоп на сегодня, 17 июля

Чтобы решить проблемы, нельзя торопиться, но вместе с этим не нужно чересчур погружаться в анализ деталей произошедшего. Этому правилу учили древние мудрецы, ему же следуют современные психологи. Вспомните свои прошлые ошибки, но не корите себя за них. Они подскажут вам, как себя вести в будущем.

Хороший способ найти решение — это очистить свой разум, прогуляться по парку или уделить время медитации. Займитесь йогой и обретите спокойствие.

Космический совет: отдохните.

Полнолуние 17 июля: что стоит делать, а от чего следует воздержаться

Весы — гороскоп на сегодня, 17 июля

Вы за беспорядок или за организованность, Весы? Пора спланировать дальнейшую работу. Для этого вам не мешало бы ознакомиться с правилом 90/90/1, предложенным канадским исследователем. Первые 90 минут следующих 90 дней должны отводится на выполнение наиболее важной задачи. Ваши уведомления в Instagram могут подождать, Весы, а вот поручение босса вряд ли. Помните, среда — магический день. Она лучше всего подойдет для решения важных вопросов.

Космический совет: четко спланируйте свое время.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 17 июля

Оставьте за собой право сказать «нет», если речь идет о крупном денежном риске, Скорпионы. Вы столько трудились не для того, чтобы все потерять в один момент. Постарайтесь вежливо объяснить свою позицию. Но если вы все-таки решите внести свой вклад или одолжить деньги, сделайте это осторожно. Защитите свои интересы, заключив договор.

Космический совет: не сорите деньгами.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 17 июля

Стрелец, думайте о себе как о креативном директоре, о том, кто воплощает в жизнь свои грандиозные идеи. Тогда мысли реализуются, и вы обретете то, о чем мечтали. Однако не стоит забывать о ваших знакомых — нужно признать их вклад в общее дело. Цените окружающих. Это поможет вам получить мудрость «жемчужин», которые потенциально могут изменить ход вашей жизни.

Космический совет: поблагодарите знакомых за помощь.

Козерог — гороскоп на сегодня, 17 июля

Здравствуй, период перезагрузки. Именно он вас настигнет вас в ближайшие дни. Переосмыслите все произошедшее и сделайте для себя выводы, Козероги. Устраните то, что помешало вам достичь цели. Будьте мудры в своих отношениях с людьми, особенно на работе. Они помогут изменить вашу жизнь к лучшему. Космический совет: задумайтесь о прошлом.

Водолей — гороскоп на сегодня, 17 июля

Водолеи, Вселенная сулит вам общение с прошлым. Старые друзья и любовники вновь нагрянут в вашу жизнь. У вас появится шанс все исправить, если вы, конечно, еще не передумали. Не ищите повод, чтобы написать тем, кто не может уйти из ваших мыслей. Они давно ждут весточки от вас. Не будьте тряпками!

Космический совет: взгляните правде в глаза!

Рыбы — гороскоп на сегодня, 17 июля

Не ждите, пока в вашем почтовом ящике появится любовная записка, Рыбы. Признайтесь в чувствах первыми. Верните романтику в мир, где перестали верить в любовь. Разве вы не хотите, чтобы другие узнали, что такое бабочки в животе? Верните другим веру в мечту. Заставьте посмотреть на вас другими глазами. Вы умеете творить чудеса, так покажите, как вы это делаете, всем остальным!

Космический совет: верните другим веру в любовь.

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