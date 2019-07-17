«Ночь безумия»: Орбакайте опубликовала загадочное фото на фоне лунного затмения

Жители Земли в ночь на среду, 17 июля, могли наблюдать на небе редкое зрелище — лунное затмение, которое совпало с полнолунием. В сети уже появились первые кадры, на которых изображено небо, завораживающее своей красотой.

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Запечатлеть редкое событие поспешила и эстрадная певица Кристина Орбакайте. На своей странице звезда разместила снимок, на котором она позирует ночью на фоне облачного неба. Наряд певицы идеально вписывается в композицию фотографии: черное платье подчеркивает стройную фигуру артистки и гармонирует с пейзажем.

Instagram @orbakaite_k

Подписчики Орбакайте оценили ее задумку и отметили, что фото получилось очень загадочным.