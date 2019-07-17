«Ночь безумия»: Орбакайте опубликовала загадочное фото на фоне лунного затмения

, 5:59 Фото 50

Звезда эстрады очаровала поклонников снимком в Instagram.

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Фото, видео : Instagram @orbakaite_k

Жители Земли в ночь на среду, 17 июля, могли наблюдать на небе редкое зрелище — лунное затмение, которое совпало с полнолунием. В сети уже появились первые кадры, на которых изображено небо, завораживающее своей красотой.

Гороскоп на 17 июля: Взгляните правде в глаза, Водолеи!

Запечатлеть редкое событие поспешила и эстрадная певица Кристина Орбакайте. На своей странице звезда разместила снимок, на котором она позирует ночью на фоне облачного неба. Наряд певицы идеально вписывается в композицию фотографии: черное платье подчеркивает стройную фигуру артистки и гармонирует с пейзажем.

Instagram @orbakaite_k
 
Подписчики Орбакайте оценили ее задумку и отметили, что фото получилось очень загадочным.

«Мистически-загадочная. Круг луны, знак любви… Нет слов, одни эмоции, очень красива. Красиво!»

«Будто бы не фото, а картина маслом. Очень атмосферно!»

«Неземная».

«Я перед вами, Кристина, зависаю… Потому что ваша красота парализует речь, как вирус», — написали фолловеры.

К числу комментаторов присоединился и поп-король российской эстрады Филипп Киркоров.

«Полнолуние — сон, сон! Ночь безумия», — написал исполнитель.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео последнего лунного затмения 2019 года.

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Гороскоп на 17 июля: Взгляните правде в глаза, Водолеи!

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