«Ночь безумия»: Орбакайте опубликовала загадочное фото на фоне лунного затмения

Жители Земли в ночь на среду, 17 июля, могли наблюдать на небе редкое зрелище — лунное затмение, которое совпало с полнолунием. В сети уже появились первые кадры, на которых изображено небо, завораживающее своей красотой.
Гороскоп на 17 июля: Взгляните правде в глаза, Водолеи!
Запечатлеть редкое событие поспешила и эстрадная певица Кристина Орбакайте. На своей странице звезда разместила снимок, на котором она позирует ночью на фоне облачного неба. Наряд певицы идеально вписывается в композицию фотографии: черное платье подчеркивает стройную фигуру артистки и гармонирует с пейзажем.
«Мистически-загадочная. Круг луны, знак любви… Нет слов, одни эмоции, очень красива. Красиво!»
«Будто бы не фото, а картина маслом. Очень атмосферно!»
«Неземная».
«Я перед вами, Кристина, зависаю… Потому что ваша красота парализует речь, как вирус», — написали фолловеры.
К числу комментаторов присоединился и поп-король российской эстрады Филипп Киркоров.
«Полнолуние — сон, сон! Ночь безумия», — написал исполнитель.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео последнего лунного затмения 2019 года.