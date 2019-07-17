Анна Седокова призналась, что тратит больше миллиона в месяц

Певица Анна Седокова рассказала о своих расходах. Чтобы обеспечить семью экс-участнице «ВИА Гра» приходится очень много работать.

В 2018 году Седокова приобрела квартиру в ипотеку, где сейчас делает ремонт, а сама снимает жилье, за которое тоже нужно платить. Кроме того, она платит зарплату своим сотрудникам, а это около 10-15 человек, сообщает Teleprogramma.pro.

«Я боюсь даже назвать цифру. Миллиона точно не хватит со всеми тратами» , —призналась Анна в одном интервью.

Певица, помимо основной деятельности, получает доход от продажи собственной марки вещей и рекламы в Instagram.

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У Седоковой трое детей: четырнадцатилетняя Алина, семилетняя Моника и двухлетний Гектор. Средняя дочь живет в США с отцом Максимом Чернявским, с которым они с Анной находятся в разводе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети обрушились на Седокову, лижущую лицо девушки.