Известная российская певица, экс-участница «ВИА Гра» Анна Седокова в очередной раз попыталась шокировать своим поведением окружающих. На своей страничке в Instagram она опубликовала откровенное видео, которое пришлось по душе далеко не всем ее поклонникам. Многие признались, что буквально разочарованы «деградацией» артистки.
На опубликованном видео Анна Седокова, сидящая в наряде, практически полностью оголяющем ее грудь, лижет лицо девушки в маске кошки.
«Сегодня в Одессу мы приехали большим составом. Большим и очень красивым. До вечера», — подписала публикацию певица.
Такое поведение певицы шокировало ее подписчиков в сети. Они написали сотни гневных комментариев.
«Мда, не зря у вас бывший муж дочь забрал»
«По моему слишком откровенно для матери 3-х детей, границы должны быть…»
«Куда мир катится, что творится. Ты же мать… Противно»
«Ппц…ну и пример дочерям»
«Теперь понятно почему ее к дочке не пускает бывший»
«Вот чем отличается Седокова от всех звезд! Своей пошлостью.....»
«Это ужасно. Куда мир катится. Слишком пошло. Зачем петь еще. Лучше прямиком сняться в эротических фильмах. Зачем петь перед толпой открыто демонстрировать разврат, и портить молодежь. Ведь они смотрят и берут пример»
«Я отписываюсь! Это просто ужасно! Анна, матери трех детей, просто не прилично выкладывать такое видео на всеобщее обозрение! Бедные ваши дети!»