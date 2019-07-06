Известная российская певица, экс-участница «ВИА Гра» Анна Седокова в очередной раз попыталась шокировать своим поведением окружающих. На своей страничке в Instagram она опубликовала откровенное видео, которое пришлось по душе далеко не всем ее поклонникам. Многие признались, что буквально разочарованы «деградацией» артистки.

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На опубликованном видео Анна Седокова, сидящая в наряде, практически полностью оголяющем ее грудь, лижет лицо девушки в маске кошки.

«Сегодня в Одессу мы приехали большим составом. Большим и очень красивым. До вечера», — подписала публикацию певица.

Такое поведение певицы шокировало ее подписчиков в сети. Они написали сотни гневных комментариев.

«Мда, не зря у вас бывший муж дочь забрал»

«По моему слишком откровенно для матери 3-х детей, границы должны быть…»

«Куда мир катится, что творится. Ты же мать… Противно»

«Ппц…ну и пример дочерям»

«Теперь понятно почему ее к дочке не пускает бывший»

«Вот чем отличается Седокова от всех звезд! Своей пошлостью.....»

«Это ужасно. Куда мир катится. Слишком пошло. Зачем петь еще. Лучше прямиком сняться в эротических фильмах. Зачем петь перед толпой открыто демонстрировать разврат, и портить молодежь. Ведь они смотрят и берут пример»

«Я отписываюсь! Это просто ужасно! Анна, матери трех детей, просто не прилично выкладывать такое видео на всеобщее обозрение! Бедные ваши дети!»

«Надо отписаться быстрее… пошлая, вульгарная»

«Ты что совсем стыд потеряла»

«Это пропаганда лесбиянство?!??? Ужас», — отреагировали возмущенные подписчики.

На комментарии хейтеров певица не ответила.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Анна Седокова поблагодарила Наталью Рудову за поддержку во время скандального развода.