Россия завершит поставки С-400 Турции в 2019 году

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов в интервью «Интерфаксу» заявил, что Россия намерена завершить поставки зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» Турции до конца 2019 года.
По словам вице-премьера, согласно контракту, будет проведено обучение турецких специалистов.
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Политик отметил, что Соединенные Штаты оказывают на Турцию беспрецедентное давление в связи с реализацией данной сделки.
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Вице-премьер подчеркнул, что несмотря на это, Турция проявляет последовательность в принятии решений.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за покупки Турцией С-400.