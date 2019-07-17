Россия завершит поставки С-400 Турции в 2019 году

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов в интервью «Интерфаксу» заявил, что Россия намерена завершить поставки зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» Турции до конца 2019 года.

По словам вице-премьера, согласно контракту, будет проведено обучение турецких специалистов.

« Мы очень четко идем по графику контракта, не сорвав ни одного мероприятия. Реализация контракта, включая подготовку турецких специалистов, безусловно, завершится в этом году », — сказал Юрий Борисов.

Политик отметил, что Соединенные Штаты оказывают на Турцию беспрецедентное давление в связи с реализацией данной сделки.

« США угрожают Турции отказом от поставки F-35, другими мерами. Шантажируют, говорят, что покупка С-400 нанесет ущерб боеготовности НАТО за счет того, что эти системы будут иметь возможность получать дополнительную информацию о характеристиках летательных аппаратов стран НАТО », — отметил Юрий Борисов.

Вице-премьер подчеркнул, что несмотря на это, Турция проявляет последовательность в принятии решений.

Поставки С-400 Турции официально начались 12 июля. Для перевозки использовался самый крупный и грузоподъемный самолет в мире Ан-124 «Руслан» .

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за покупки Турцией С-400.