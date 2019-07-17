В США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за покупки Турцией С-400

Осложнить положение Трампа может решение об отмене сделки с Турцией о продаже истребителей F-35. Пойти на такие меры, заявил американский президент, пришлось из-за закупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. Вот только расплачиваться за подобные капризы Вашингтона придется простым американцам.

Производитель самолетов готовится подсчитывать многомиллиардные убытки. Ведь туркам должны были продать целую сотню истребителей, а теперь девать их некуда. И скорее всего, грядут массовые сокращения. Многие люди лишатся работы. «Ситуация сложная», признал Дональд Трамп. Но как ее будет решать — не уточнил.

Поставки российских систем ПВО в Турцию начались в минувшую пятницу. Президент страны Реджеп Эрдоган назвал договор о покупке наших С-400 самым важным в истории его страны.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Турции, куда доставили очередную партию компонентов для ЗРК С-400.