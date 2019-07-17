Светлана Ромашина стала самой титулованной синхронисткой в истории ЧМ

, 16:02 Видео 35

29-летняя российская спортсменка завоевала на ЧМ в Южной Корее 20-е золото в карьере.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @svetlanaromashina, Reuters

Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина завоевала двадцатое золото чемпионатов мира, победив с сольной произвольной программой в южнокорейском Кванджу, где проходит Чемпионат мира по водным видам спорта.

Ромашина с постановкой «Кармен» набрала 97,1333 балла.

Второе место заняла представительница Испании Она Карбонель (94,5667), а замкнула тройку лучших японка Юкико Инуи (93,2000).

Ранее в Кванджу Ромашина победила в дуэте со Светланой Колесниченко, выиграв в технической программе.

«Ромашка», как ее ласково называют коллеги и тренеры, входит в состав сборной РФ с 2005 года. На Летних Олимпийских играх в 2016 году Ромашина, наряду с синхронисткой Натальей Ищенко, а также фехтовальщицей Яной Егорян, стали единственными в сборной России, кто завоевал сразу две золотые медали.

Помимо невероятных успехов в спорте, у 29-летней москвички Светланы и ее супруга Николая Захарова в ноябре 2018 года родилась дочь. Спортсменка находит время и для занятий парусным спортом и принимает участие в международных регатах.

По словам коллег, Светлана способна задерживать дыхание на немыслимые для обычных людей 4,5 минуты.

Ранее в Кванджу синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев взяли «золото».

Читайте также

+17° Днём +22°
Ночью +12°
62.95
0.14 70.56
-0.12
Гороскоп на 17 июля: Взгляните правде в глаза, Водолеи!

Последние новости

16:53
Зеленскому «в рассрочку» предложили купить Крым у России
16:45
София Ротару «отвергла» поклонника, пытавшегося поцеловать ее после концерта
16:36
Путин и Лукашенко прибыли на Валаам — видео
16:26
«Никто на ее фоне!» Ольга Бузова встретилась с экс-бойфрендом спустя 12 лет
16:15
Против Порошенко и его команды завели 11 уголовных дел — видео
16:07
Фанаты Татьяны Васильевой возмутились, что Садальский «состарил» артистку

Сейчас читают

Звезда «Холостяка» выбрала свадебное платье в Париже
Рома Жуков угрожает бывшей жене отобрать шестерых детей
Близкая подруга рассказала о разводе экс-короля Малайзии с «Мисс Москва-2015»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги