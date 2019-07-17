Светлана Ромашина стала самой титулованной синхронисткой в истории ЧМ

Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина завоевала двадцатое золото чемпионатов мира, победив с сольной произвольной программой в южнокорейском Кванджу, где проходит Чемпионат мира по водным видам спорта.

Ромашина с постановкой «Кармен» набрала 97,1333 балла.

Второе место заняла представительница Испании Она Карбонель (94,5667), а замкнула тройку лучших японка Юкико Инуи (93,2000).

Ранее в Кванджу Ромашина победила в дуэте со Светланой Колесниченко, выиграв в технической программе.

«Ромашка», как ее ласково называют коллеги и тренеры, входит в состав сборной РФ с 2005 года. На Летних Олимпийских играх в 2016 году Ромашина, наряду с синхронисткой Натальей Ищенко, а также фехтовальщицей Яной Егорян, стали единственными в сборной России, кто завоевал сразу две золотые медали.

Помимо невероятных успехов в спорте, у 29-летней москвички Светланы и ее супруга Николая Захарова в ноябре 2018 года родилась дочь. Спортсменка находит время и для занятий парусным спортом и принимает участие в международных регатах.

По словам коллег, Светлана способна задерживать дыхание на немыслимые для обычных людей 4,5 минуты.

Ранее в Кванджу синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев взяли «золото».