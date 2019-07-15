Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев взяли золото на ЧМ в Корее

Российская пара синхронистов завоевала золото в соревнованиях смешанных дуэтов на Чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванжоу. Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев набрали 92,0749 балла за программу «Танго» и стали первыми.

На втором месте с 90,85 балла оказалась пара из Италии Манила Фламини и Джорджио Минисини, третьими стали японцы Юми Адати и Атсуши Абе с 88,51 балла, сообщает РИА Новости.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал о триумфальном успехе российской сборной по синхронному плаванию на прошлогоднем Чемпионате Европы по летним видам спорта в Глазго. Наши спортсмены завоевали там почти все золотые медали.